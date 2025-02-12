Британия поставила Украине 500 тысяч единиц боеприпасов за время СВО
Британия поставила Киеву боеприпасов на сумму более 1 млрд долларов за время СВО
Британский основной боевой танк Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Великобритания поставила Украине 500 тысяч единиц боеприпасов на сумму более одного миллиарда фунтов стерлингов (около 1,24 миллиарда долларов) за время СВО, говорится в заявлении британского минобороны.
В среду в рамках заседания глав минобороны стран НАТО в штаб-квартире альянса проходит заседание контактной группы по Украине. Впервые ее председателем выступила Великобритания.
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"Министр обороны (Великобритании Джон - ред.) Хили подтвердил, что с момента полномасштабного вторжения России Великобритания отправила на Украину 500 тысяч боеприпасов на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов", - говорится в заявлении.
Кроме того, министр подтвердил, что последние поставки Киеву 10 тысяч БПЛА за год пройдут в следующем месяце.
В заявлении также приводятся детали ранее объявленной британской помощи на 150 миллионов фунтов стерлингов. Так, новый пакет военной помощи Киеву включает тысячи дронов, десятки танков и бронеавтомобилей, а также системы ПВО.
В частности, речь идет о более чем 50 бронированных машинах, включая модернизированные танки T-72, которые будут направлены на Украину к концу весны. В рамках пакета Киев также получит от Британии и Дании 15 мобильных систем ПВО Gravehawks.
Новый пакет помощи включает в себя контракты на 60 миллионов фунтов стерлингов на техническое обслуживание для ремонта боевой техники на Украине. Отмечается, что был заключен многомиллионный контракт с британской оборонной компанией Babcock, которая будет обучать украинский персонал обслуживанию и ремонту такой техники, как танки Challenger 2, САУ и боевые разведывательные машины. Британская компания BAE Systems также получила контракт на 14 миллионов фунтов на ремонт артиллерийских систем Archer.
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