https://ria.ru/20250212/britaniya-1998959559.html

Британия поставила Украине 500 тысяч единиц боеприпасов за время СВО

Британия поставила Украине 500 тысяч единиц боеприпасов за время СВО - РИА Новости, 12.02.2025

Британия поставила Украине 500 тысяч единиц боеприпасов за время СВО

Великобритания поставила Украине 500 тысяч единиц боеприпасов на сумму более одного миллиарда фунтов стерлингов (около 1,24 миллиарда долларов) за время СВО,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:27:00+03:00

2025-02-12T20:27:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Великобритания поставила Украине 500 тысяч единиц боеприпасов на сумму более одного миллиарда фунтов стерлингов (около 1,24 миллиарда долларов) за время СВО, говорится в заявлении британского минобороны. В среду в рамках заседания глав минобороны стран НАТО в штаб-квартире альянса проходит заседание контактной группы по Украине. Впервые ее председателем выступила Великобритания. "Министр обороны (Великобритании Джон - ред.) Хили подтвердил, что с момента полномасштабного вторжения России Великобритания отправила на Украину 500 тысяч боеприпасов на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов", - говорится в заявлении. Кроме того, министр подтвердил, что последние поставки Киеву 10 тысяч БПЛА за год пройдут в следующем месяце. В заявлении также приводятся детали ранее объявленной британской помощи на 150 миллионов фунтов стерлингов. Так, новый пакет военной помощи Киеву включает тысячи дронов, десятки танков и бронеавтомобилей, а также системы ПВО. В частности, речь идет о более чем 50 бронированных машинах, включая модернизированные танки T-72, которые будут направлены на Украину к концу весны. В рамках пакета Киев также получит от Британии и Дании 15 мобильных систем ПВО Gravehawks. Новый пакет помощи включает в себя контракты на 60 миллионов фунтов стерлингов на техническое обслуживание для ремонта боевой техники на Украине. Отмечается, что был заключен многомиллионный контракт с британской оборонной компанией Babcock, которая будет обучать украинский персонал обслуживанию и ремонту такой техники, как танки Challenger 2, САУ и боевые разведывательные машины. Британская компания BAE Systems также получила контракт на 14 миллионов фунтов на ремонт артиллерийских систем Archer.

https://ria.ru/20250109/britanija-1992960877.html

https://ria.ru/20250209/zaharova-1998236371.html

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