https://ria.ru/20250212/britaniya-1998900470.html
В Британии раскритиковали выдачу убежища палестинцам по украинской схеме
В Британии раскритиковали выдачу убежища палестинцам по украинской схеме - РИА Новости, 12.02.2025
В Британии раскритиковали выдачу убежища палестинцам по украинской схеме
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал неверным решение суда, в соответствии с которым палестинская семья получила право на убежище по украинской... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:35:00+03:00
2025-02-12T16:35:00+03:00
2025-02-12T16:35:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал неверным решение суда, в соответствии с которым палестинская семья получила право на убежище по украинской схеме. В среду газета Times сообщила, что верховный трибунал по делам предоставления убежища и иммиграции предоставил семье беженцев из сектора Газа право на убежище по украинской программе помощи семьям из Украины. По мнению судьи, первоначальный отказ МВД противоречил Европейской конвенции о правах человека. "Я не согласен с этим решением... Это неверное решение", - заявил Стармер, отвечая на вопрос оппозиции в Палате общин. Трансляция велась на сайте парламента. По его словам, правительство должно определять политику, а разработка миграционных правил находится в компетенции парламента. "Министр внутренних дел уже изучает юридическую лазейку, которую мы должны закрыть в данном конкретном случае", - добавил он. При этом премьер не ответил прямо на вопрос, планирует ли он оспорить решение. Программа помощи семьям с Украины (Ukraine Family Scheme) была запущена в марте 2022. В соответствии с ней граждане Украины могли воссоединиться с членами семьи в Великобритании. По ней было выдано более 70 тысяч виз, с февраля 2024 года прием заявок по ней прекращен.
https://ria.ru/20250127/britanija-1995688991.html
https://ria.ru/20250115/rabota-1993905263.html
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в мире, украина, великобритания, кир стармер, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Сектор Газа, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Британии раскритиковали выдачу убежища палестинцам по украинской схеме
Стармер: решение о выдаче убежища палестинской семье по украинской схеме неверно