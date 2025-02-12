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В АЭИ оценили возможность создания платежной системы БРИКС - РИА Новости, 12.02.2025
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17:06 12.02.2025 (обновлено: 17:10 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/briks-1998910600.html
В АЭИ оценили возможность создания платежной системы БРИКС
В АЭИ оценили возможность создания платежной системы БРИКС - РИА Новости, 12.02.2025
В АЭИ оценили возможность создания платежной системы БРИКС
Платежная система БРИКС, альтернативная SWIFT, может быть создана в ближайшие два-три года, для этого не нужно политических решений, а лишь договоренность... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:06:00+03:00
2025-02-12T17:10:00+03:00
экономика
технологии
оаэ
саудовская аравия
китай
брикс
visa, inc.
mastercard, inc.
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Платежная система БРИКС, альтернативная SWIFT, может быть создана в ближайшие два-три года, для этого не нужно политических решений, а лишь договоренность коммерческих банков объединения рассчитываться друг с другом в национальных валютах, заявила РИА Новости председатель комитета Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Кристина Танцюра. "Если еще пару лет назад разговоры о собственной платежной системе БРИКС, альтернативной SWIFT, были бесполезными, то сегодня, после присоединения к альянсу новых стран, прежде всего таких, как ОАЭ и Саудовская Аравия, они становятся вполне реальными", - сказала она на полях круглого стола "Налоги-2025. Финансовая логистика". БРИКС, по ее словам, "становится в мире экономической силой, с которой все труднее не считаться". "Только из-за опасений перед растущим влиянием БРИКС Трамп пригрозил странам-участницам объединения повышением пошлин на их товары, если они откажутся от расчетов в долларах", - добавила собеседница агентства. "Я верю, что платежная система БРИКС может быть создана в ближайшие два-три года. Ну вот ушли из России все карты, к которым мы так привыкли: Visa, Mastercard, ну и что, разве мы перестали пользоваться пластиком? Действует платежная система "Мир", есть и масса других платежных систем во всем мире, которые работают. Они есть и в Китае, и в Индии, и в ОАЭ, и в Саудовской Аравии и так далее", - подчеркнула Танцюра. Чтобы платежная система БРИКС заработала, считает она, "не надо никаких политических решений, нужно представителям коммерческих банков БРИКС сесть за стол переговоров и договориться о взаиморасчетах в национальных валютах между собой". "Это реально, так как доверие к доллару стремительно падает. В прошлом году, например, впервые в истории Саудовская Аравия перестала продавать свою нефть Китаю и Индии за доллары, перейдя в отношениях с ними на юани и рупии. Россия, как известно, также ведет сейчас большую часть своей торговли с Китаем и Индией в нацвалютах", - заключила она.
https://ria.ru/20241020/ekspert-1978941602.html
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экономика, технологии, оаэ, саудовская аравия, китай, брикс, visa, inc., mastercard, inc.
Экономика, Технологии, ОАЭ, Саудовская Аравия, Китай, БРИКС, Visa, Inc., MasterCard, Inc.
В АЭИ оценили возможность создания платежной системы БРИКС

АЭИ: платежная система БРИКС может быть создана в ближайшие два-три года

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Платежная система БРИКС, альтернативная SWIFT, может быть создана в ближайшие два-три года, для этого не нужно политических решений, а лишь договоренность коммерческих банков объединения рассчитываться друг с другом в национальных валютах, заявила РИА Новости председатель комитета Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Кристина Танцюра.
«
"Если еще пару лет назад разговоры о собственной платежной системе БРИКС, альтернативной SWIFT, были бесполезными, то сегодня, после присоединения к альянсу новых стран, прежде всего таких, как ОАЭ и Саудовская Аравия, они становятся вполне реальными", - сказала она на полях круглого стола "Налоги-2025. Финансовая логистика".
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Эксперт: БРИКС может создать независимые от доллара платежные механизмы
20 октября 2024, 04:55
БРИКС, по ее словам, "становится в мире экономической силой, с которой все труднее не считаться". "Только из-за опасений перед растущим влиянием БРИКС Трамп пригрозил странам-участницам объединения повышением пошлин на их товары, если они откажутся от расчетов в долларах", - добавила собеседница агентства.
«
"Я верю, что платежная система БРИКС может быть создана в ближайшие два-три года. Ну вот ушли из России все карты, к которым мы так привыкли: Visa, Mastercard, ну и что, разве мы перестали пользоваться пластиком? Действует платежная система "Мир", есть и масса других платежных систем во всем мире, которые работают. Они есть и в Китае, и в Индии, и в ОАЭ, и в Саудовской Аравии и так далее", - подчеркнула Танцюра.
Чтобы платежная система БРИКС заработала, считает она, "не надо никаких политических решений, нужно представителям коммерческих банков БРИКС сесть за стол переговоров и договориться о взаиморасчетах в национальных валютах между собой".
«
"Это реально, так как доверие к доллару стремительно падает. В прошлом году, например, впервые в истории Саудовская Аравия перестала продавать свою нефть Китаю и Индии за доллары, перейдя в отношениях с ними на юани и рупии. Россия, как известно, также ведет сейчас большую часть своей торговли с Китаем и Индией в нацвалютах", - заключила она.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Эксперт прокомментировал идею создания платежной системы БРИКС
15 октября 2024, 18:30
 
ЭкономикаТехнологииОАЭСаудовская АравияКитайБРИКСVisa, Inc.MasterCard, Inc.
 
 
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