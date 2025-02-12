В АЭИ оценили возможность создания платежной системы БРИКС
АЭИ: платежная система БРИКС может быть создана в ближайшие два-три года
Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Платежная система БРИКС, альтернативная SWIFT, может быть создана в ближайшие два-три года, для этого не нужно политических решений, а лишь договоренность коммерческих банков объединения рассчитываться друг с другом в национальных валютах, заявила РИА Новости председатель комитета Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Кристина Танцюра.
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"Если еще пару лет назад разговоры о собственной платежной системе БРИКС, альтернативной SWIFT, были бесполезными, то сегодня, после присоединения к альянсу новых стран, прежде всего таких, как ОАЭ и Саудовская Аравия, они становятся вполне реальными", - сказала она на полях круглого стола "Налоги-2025. Финансовая логистика".
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БРИКС, по ее словам, "становится в мире экономической силой, с которой все труднее не считаться". "Только из-за опасений перед растущим влиянием БРИКС Трамп пригрозил странам-участницам объединения повышением пошлин на их товары, если они откажутся от расчетов в долларах", - добавила собеседница агентства.
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"Я верю, что платежная система БРИКС может быть создана в ближайшие два-три года. Ну вот ушли из России все карты, к которым мы так привыкли: Visa, Mastercard, ну и что, разве мы перестали пользоваться пластиком? Действует платежная система "Мир", есть и масса других платежных систем во всем мире, которые работают. Они есть и в Китае, и в Индии, и в ОАЭ, и в Саудовской Аравии и так далее", - подчеркнула Танцюра.
Чтобы платежная система БРИКС заработала, считает она, "не надо никаких политических решений, нужно представителям коммерческих банков БРИКС сесть за стол переговоров и договориться о взаиморасчетах в национальных валютах между собой".
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"Это реально, так как доверие к доллару стремительно падает. В прошлом году, например, впервые в истории Саудовская Аравия перестала продавать свою нефть Китаю и Индии за доллары, перейдя в отношениях с ними на юани и рупии. Россия, как известно, также ведет сейчас большую часть своей торговли с Китаем и Индией в нацвалютах", - заключила она.
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