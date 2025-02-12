https://ria.ru/20250212/bolton-1998865702.html

Экс-советник Трампа обвинил президента в подрыве доверия к США

Экс-советник Трампа обвинил президента в подрыве доверия к США - РИА Новости, 12.02.2025

Экс-советник Трампа обвинил президента в подрыве доверия к США

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский президент своими хаотичными действиями на международной арене... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:42:00+03:00

2025-02-12T14:42:00+03:00

2025-02-12T14:42:00+03:00

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канада

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дональд трамп

джон болтон

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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский президент своими хаотичными действиями на международной арене подрывает доверие к США. "Во время предвыборной кампании он говорил, что хочет сосредоточиться на решении проблем Америки. Теперь он хочет контролировать сектор Газа. Сначала он вводит пошлины в отношении Канады и Мексики, а потом приостанавливает их действие. Затем он вводит пошлины в отношении Китая, а теперь и Европы. Какой экономической стратегии он придерживается? Её нет. В результате Трамп растрачивает американский капитал: доверие к доброй воле страны в международной политике", - заявил Болтон в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. По мнению Болтона, хотя конфликты между партнерами случались и раньше, другая сторона видела, что США, преследуя свои национальные интересы, держат в поле зрения национальные интересы партнеров. "В случае с Трампом политика ограничивается его личными интересами. Дело не в национальных интересах. Будь то пошлины, НАТО или Украина. Любой, кто думает, что Трамп следует какой-то философии, в конце концов будет разочарован. Все вокруг Трампа - хаос, потому что его мышление хаотично", - утверждает Болтон. Экс-советник Трампа не верит, что Канада когда-то будет включена в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. По его мнению, Трампу не нравится премьер-министр страны Джастин Трюдо и американский президент его просто провоцирует. В вопросе конфликта на Украине, как считает Болтон, Трамп заблуждается, думая, что международные отношения зависят от личных. "Это неподходящая атмосфера для мирных переговоров", - заключил он. Кроме того, Болтон высказался на тему того, что президент США лишил его охраны сразу после вступления в должность. "Это выражение его мстительности. Это касается не только меня, но и бывшего госсекретаря Майка Помпео, бывшего министра обороны Марка Эспера и экс-главы объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Он знает об опасности, исходящей от Ирана, но его это не волнует", - заявил Болтон. Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. В понедельник Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.

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https://ria.ru/20250212/saks-1998747507.html

https://ria.ru/20250209/tramp-1998213213.html

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