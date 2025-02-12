https://ria.ru/20250212/bespilotnik-1998762903.html

Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника ВСУ

Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025

Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили ночью три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T07:28:00+03:00

2025-02-12T07:28:00+03:00

2025-02-12T07:28:00+03:00

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)