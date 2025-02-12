https://ria.ru/20250212/bespilotnik-1998762903.html
Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника ВСУ
Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили ночью три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T07:28:00+03:00
2025-02-12T07:28:00+03:00
2025-02-12T07:28:00+03:00
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили три беспилотника ВСУ
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью