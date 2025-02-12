Главу МВД попросили проконтролировать дело о гибели медиков в Белгороде
Депутат Леонов попросил главу МВД взять под контроль дело о ДТП в Белгороде
© РИА НовостиЦветы на месте ДТП, в результате которого погибли две сотрудницы скорой помощи
© РИА Новости
Цветы на месте ДТП, в результате которого погибли две сотрудницы скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль расследование дела о гибели двух фельдшеров в результате ДТП в Белгороде, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В ночь на пятницу на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде водитель BMW X7 проехал на "красный свет" и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП две пассажирки автомобиля скорой помощи - фельдшеры 38 и 45 лет – от полученных травм скончались. Оба водителя и два пассажира BMW получили травмы и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
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"Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, взять расследование данного дорожно-транспортного происшествия под свой личный контроль", - сказано в обращении.
Кроме того, Леонов направил другое обращение на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой дать поручение следственным органам провести проверку по данному ДТП в отношении противоречивой информации о водителе, управлявшем транспортным средством.
Как пояснил РИА Новости парламентарий, для системы здравоохранения абсолютно каждый её сотрудник представляет огромнейшую ценность, потому что эти люди героически трудятся и спасают чужие жизни.
"Их утрата — это большое горе. Выражаю глубочайшие соболезнования близким и родным погибших. Все виновные должны быть наказаны по всей строгости закона", - заключил он.