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Главу МВД попросили проконтролировать дело о гибели медиков в Белгороде - РИА Новости, 12.02.2025
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04:54 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/belgorod-1998754409.html
Главу МВД попросили проконтролировать дело о гибели медиков в Белгороде
Главу МВД попросили проконтролировать дело о гибели медиков в Белгороде - РИА Новости, 12.02.2025
Главу МВД попросили проконтролировать дело о гибели медиков в Белгороде
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T04:54:00+03:00
2025-02-12T04:54:00+03:00
происшествия
авто
белгород
россия
сергей леонов
владимир колокольцев
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль расследование дела о гибели двух фельдшеров в результате ДТП в Белгороде, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В ночь на пятницу на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде водитель BMW X7 проехал на "красный свет" и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП две пассажирки автомобиля скорой помощи - фельдшеры 38 и 45 лет – от полученных травм скончались. Оба водителя и два пассажира BMW получили травмы и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. "Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, взять расследование данного дорожно-транспортного происшествия под свой личный контроль", - сказано в обращении. Кроме того, Леонов направил другое обращение на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой дать поручение следственным органам провести проверку по данному ДТП в отношении противоречивой информации о водителе, управлявшем транспортным средством. Как пояснил РИА Новости парламентарий, для системы здравоохранения абсолютно каждый её сотрудник представляет огромнейшую ценность, потому что эти люди героически трудятся и спасают чужие жизни. "Их утрата — это большое горе. Выражаю глубочайшие соболезнования близким и родным погибших. Все виновные должны быть наказаны по всей строгости закона", - заключил он.
https://ria.ru/20250204/dtp-1997244512.html
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происшествия, авто, белгород, россия, сергей леонов, владимир колокольцев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Белгород, Россия, Сергей Леонов, Владимир Колокольцев, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу МВД попросили проконтролировать дело о гибели медиков в Белгороде

Депутат Леонов попросил главу МВД взять под контроль дело о ДТП в Белгороде

© РИА НовостиЦветы на месте ДТП, в результате которого погибли две сотрудницы скорой помощи
Цветы на месте ДТП, в результате которого погибли две сотрудницы скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости
Цветы на месте ДТП, в результате которого погибли две сотрудницы скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль расследование дела о гибели двух фельдшеров в результате ДТП в Белгороде, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В ночь на пятницу на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде водитель BMW X7 проехал на "красный свет" и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП две пассажирки автомобиля скорой помощи - фельдшеры 38 и 45 лет – от полученных травм скончались. Оба водителя и два пассажира BMW получили травмы и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
Кадры с места ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В Новосибирской области при ДТП погибли пять человек
4 февраля, 10:01
"Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, взять расследование данного дорожно-транспортного происшествия под свой личный контроль", - сказано в обращении.
Кроме того, Леонов направил другое обращение на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой дать поручение следственным органам провести проверку по данному ДТП в отношении противоречивой информации о водителе, управлявшем транспортным средством.
Как пояснил РИА Новости парламентарий, для системы здравоохранения абсолютно каждый её сотрудник представляет огромнейшую ценность, потому что эти люди героически трудятся и спасают чужие жизни.
"Их утрата — это большое горе. Выражаю глубочайшие соболезнования близким и родным погибших. Все виновные должны быть наказаны по всей строгости закона", - заключил он.
Цветы на месте ДТП, в результате которого погибли две сотрудницы скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Белгородцы несут цветы к месту гибели двух фельдшеров скорой помощи
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ПроисшествияАвтоБелгородРоссияСергей ЛеоновВладимир КолокольцевАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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