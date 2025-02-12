https://ria.ru/20250212/belgorod-1998754409.html

Главу МВД попросили проконтролировать дело о гибели медиков в Белгороде

Главу МВД попросили проконтролировать дело о гибели медиков в Белгороде - РИА Новости, 12.02.2025

Главу МВД попросили проконтролировать дело о гибели медиков в Белгороде

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T04:54:00+03:00

2025-02-12T04:54:00+03:00

2025-02-12T04:54:00+03:00

происшествия

авто

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россия

сергей леонов

владимир колокольцев

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль расследование дела о гибели двух фельдшеров в результате ДТП в Белгороде, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В ночь на пятницу на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде водитель BMW X7 проехал на "красный свет" и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП две пассажирки автомобиля скорой помощи - фельдшеры 38 и 45 лет – от полученных травм скончались. Оба водителя и два пассажира BMW получили травмы и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. "Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, взять расследование данного дорожно-транспортного происшествия под свой личный контроль", - сказано в обращении. Кроме того, Леонов направил другое обращение на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой дать поручение следственным органам провести проверку по данному ДТП в отношении противоречивой информации о водителе, управлявшем транспортным средством. Как пояснил РИА Новости парламентарий, для системы здравоохранения абсолютно каждый её сотрудник представляет огромнейшую ценность, потому что эти люди героически трудятся и спасают чужие жизни. "Их утрата — это большое горе. Выражаю глубочайшие соболезнования близким и родным погибших. Все виновные должны быть наказаны по всей строгости закона", - заключил он.

https://ria.ru/20250204/dtp-1997244512.html

https://ria.ru/20250207/belgorod-1998018785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, белгород, россия, сергей леонов, владимир колокольцев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)