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Белый дом обвинил администрацию Байдена в сокрытии данных по инфляции - РИА Новости, 12.02.2025
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21:33 12.02.2025 (обновлено: 21:42 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/bayden-1998967081.html
Белый дом обвинил администрацию Байдена в сокрытии данных по инфляции
Белый дом обвинил администрацию Байдена в сокрытии данных по инфляции - РИА Новости, 12.02.2025
Белый дом обвинил администрацию Байдена в сокрытии данных по инфляции
Администрация бывшего президента США Джо Байдена скрывала реальное состояние экономики страны и данные о сохраняющейся высокой инфляции, заявила пресс-секретарь РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T21:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена скрывала реальное состояние экономики страны и данные о сохраняющейся высокой инфляции, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."К сожалению, предыдущая администрация не была прозрачна в том, где по правде находилась экономика", - сообщила она журналистам на брифинге.Левитт добавила, что последние данные по инфляции в США показывают, что темпы роста потребительских цен в стране остаются на 4 процентных пункта выше целевого значения."Это обвинительный акт в адрес администрации Байдена, допустившей неэффективное управление инфляционным кризисом в условиях отсутствия прозрачности в решении этой проблемы", - подчеркнула пресс-секретарь.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Белый дом обвинил администрацию Байдена в сокрытии данных по инфляции

Белый дом: администрация Байдена скрывала высокую инфляцию

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена скрывала реальное состояние экономики страны и данные о сохраняющейся высокой инфляции, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"К сожалению, предыдущая администрация не была прозрачна в том, где по правде находилась экономика", - сообщила она журналистам на брифинге.
Левитт добавила, что последние данные по инфляции в США показывают, что темпы роста потребительских цен в стране остаются на 4 процентных пункта выше целевого значения.
«
"Это обвинительный акт в адрес администрации Байдена, допустившей неэффективное управление инфляционным кризисом в условиях отсутствия прозрачности в решении этой проблемы", - подчеркнула пресс-секретарь.
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