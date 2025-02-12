https://ria.ru/20250212/bayden-1998967081.html

Белый дом обвинил администрацию Байдена в сокрытии данных по инфляции

Белый дом обвинил администрацию Байдена в сокрытии данных по инфляции - РИА Новости, 12.02.2025

Белый дом обвинил администрацию Байдена в сокрытии данных по инфляции

Администрация бывшего президента США Джо Байдена скрывала реальное состояние экономики страны и данные о сохраняющейся высокой инфляции, заявила пресс-секретарь РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T21:33:00+03:00

2025-02-12T21:33:00+03:00

2025-02-12T21:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена скрывала реальное состояние экономики страны и данные о сохраняющейся высокой инфляции, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."К сожалению, предыдущая администрация не была прозрачна в том, где по правде находилась экономика", - сообщила она журналистам на брифинге.Левитт добавила, что последние данные по инфляции в США показывают, что темпы роста потребительских цен в стране остаются на 4 процентных пункта выше целевого значения."Это обвинительный акт в адрес администрации Байдена, допустившей неэффективное управление инфляционным кризисом в условиях отсутствия прозрачности в решении этой проблемы", - подчеркнула пресс-секретарь.

https://ria.ru/20250203/tramp-1997192176.html

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в мире, сша, джо байден