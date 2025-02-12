https://ria.ru/20250212/bayden-1998967081.html
Белый дом обвинил администрацию Байдена в сокрытии данных по инфляции
Белый дом обвинил администрацию Байдена в сокрытии данных по инфляции - РИА Новости, 12.02.2025
Белый дом обвинил администрацию Байдена в сокрытии данных по инфляции
Администрация бывшего президента США Джо Байдена скрывала реальное состояние экономики страны и данные о сохраняющейся высокой инфляции, заявила пресс-секретарь РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T21:33:00+03:00
2025-02-12T21:33:00+03:00
2025-02-12T21:42:00+03:00
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_556ef5fd63793c750bde88b346f563be.jpg
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена скрывала реальное состояние экономики страны и данные о сохраняющейся высокой инфляции, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."К сожалению, предыдущая администрация не была прозрачна в том, где по правде находилась экономика", - сообщила она журналистам на брифинге.Левитт добавила, что последние данные по инфляции в США показывают, что темпы роста потребительских цен в стране остаются на 4 процентных пункта выше целевого значения."Это обвинительный акт в адрес администрации Байдена, допустившей неэффективное управление инфляционным кризисом в условиях отсутствия прозрачности в решении этой проблемы", - подчеркнула пресс-секретарь.
https://ria.ru/20250203/tramp-1997192176.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_42d8aee467e76e9391b2f52a552b1276.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Белый дом обвинил администрацию Байдена в сокрытии данных по инфляции
Белый дом: администрация Байдена скрывала высокую инфляцию