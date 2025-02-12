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Бастрыкину доложат о ходе проверки по истории с отравлением ртутью в Москве - РИА Новости, 12.02.2025
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09:30 12.02.2025 (обновлено: 09:31 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/bastrykin-1998776972.html
Бастрыкину доложат о ходе проверки по истории с отравлением ртутью в Москве
Бастрыкину доложат о ходе проверки по истории с отравлением ртутью в Москве - РИА Новости, 12.02.2025
Бастрыкину доложат о ходе проверки по истории с отравлением ртутью в Москве
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту отравления, предположительно, ртутью в Москве, сообщает СК в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:30:00+03:00
2025-02-12T09:31:00+03:00
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту отравления, предположительно, ртутью в Москве, сообщает СК в Telegram-канале. Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке выпечки были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть. "По данному факту следственными органами СК России по городу Москве проводится процессуальная проверка… Глава СК России поручил доложить о ходе проверки по факту пищевого отравления в Москве", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250207/bastrykin-1998073290.html
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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о ходе проверки по истории с отравлением ртутью в Москве

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту отравления ртутью в Москве

© Фото : предоставлено СК РоссииАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : предоставлено СК России
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту отравления, предположительно, ртутью в Москве, сообщает СК в Telegram-канале.
Ранее столичный депздрав сообщал, что два человека доставлены в НИИ имени Склифосовского после якобы отравления ртутью, которая была в купленной ими выпечке, состояние пострадавших стабильное. По их словам, в начинке выпечки были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть.
"По данному факту следственными органами СК России по городу Москве проводится процессуальная проверка… Глава СК России поручил доложить о ходе проверки по факту пищевого отравления в Москве", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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