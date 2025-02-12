https://ria.ru/20250212/banki-1998811274.html

Российские банки не меняют ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Российские банки не меняют ставки по вкладам перед заседанием ЦБ - РИА Новости, 12.02.2025

Российские банки не меняют ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Крупные российские банки не меняют свои ставки по вкладам на текущей неделе, когда в пятницу пройдет заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:46:00+03:00

2025-02-12T11:46:00+03:00

2025-02-12T11:47:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Крупные российские банки не меняют свои ставки по вкладам на текущей неделе, когда в пятницу пройдет заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, выяснило РИА Новости, проанализировав сайты кредитных организаций. На предыдущем заседании, 20 декабря 2024 года, регулятор неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Большинство участников рынка ожидают такого же решения и 14 февраля. В частности, как говорил РИА Новости член генсовета, руководитель подкомитета по публичным рынкам капитала "Деловой России" Алексей Лазутин, такие ожидания сформировались у российского бизнеса. На этом фоне целый ряд крупных банков свои ставки уже понижали, но не в последние дни. Так, ВТБ с 4 февраля не изменял ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка на шесть месяцев составляет 22,6%, следует из информации на сайте кредитной организации. Максимальная ставка в Альфа-банке на текущей неделе сохраняется на уровне 23% годовых при открытии вклада "Альфа-вклад для новых денег" онлайн на девять месяцев. Согласно онлайн-приложению Сбербанка, его ставки по вкладам тоже остаются без изменений - максимальная для клиентов "с премиальной подпиской" составляет 22,25% годовых. Максимальная ставка у Т-Банка с конца декабря держится на уровне 19,78% для вклада сроком на 24 месяца, а доходность при этом - 24% годовых. Согласно сайту Газпромбанка, у него максимальная ставка сохраняется на уровне 25% годовых при открытии вклада онлайн на срок 181 день. Максимальная ставка по рублевым вкладам Россельхозбанка на три и шесть месяцев остается на уровне 22,5%.

https://ria.ru/20250208/stavki-1998092936.html

https://ria.ru/20250204/dengi-1779669797.html

https://ria.ru/20250205/banki-1997131186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, деловая россия, альфа-банк, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), россия