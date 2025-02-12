Российские банки не меняют ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
Крупные банки в РФ не меняют ставки по вкладам перед заседанием ЦБ 14 февраля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Крупные российские банки не меняют свои ставки по вкладам на текущей неделе, когда в пятницу пройдет заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, выяснило РИА Новости, проанализировав сайты кредитных организаций.
На предыдущем заседании, 20 декабря 2024 года, регулятор неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Большинство участников рынка ожидают такого же решения и 14 февраля. В частности, как говорил РИА Новости член генсовета, руководитель подкомитета по публичным рынкам капитала "Деловой России" Алексей Лазутин, такие ожидания сформировались у российского бизнеса.
На этом фоне целый ряд крупных банков свои ставки уже понижали, но не в последние дни. Так, ВТБ с 4 февраля не изменял ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка на шесть месяцев составляет 22,6%, следует из информации на сайте кредитной организации.
Максимальная ставка в Альфа-банке на текущей неделе сохраняется на уровне 23% годовых при открытии вклада "Альфа-вклад для новых денег" онлайн на девять месяцев.
Согласно онлайн-приложению Сбербанка, его ставки по вкладам тоже остаются без изменений - максимальная для клиентов "с премиальной подпиской" составляет 22,25% годовых.
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Максимальная ставка у Т-Банка с конца декабря держится на уровне 19,78% для вклада сроком на 24 месяца, а доходность при этом - 24% годовых.
Согласно сайту Газпромбанка, у него максимальная ставка сохраняется на уровне 25% годовых при открытии вклада онлайн на срок 181 день. Максимальная ставка по рублевым вкладам Россельхозбанка на три и шесть месяцев остается на уровне 22,5%.
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