https://ria.ru/20250212/bajkal-1998770975.html

На Байкале столкнулись внедорожник и судно на воздушной подушке

На Байкале столкнулись внедорожник и судно на воздушной подушке - РИА Новости, 12.02.2025

На Байкале столкнулись внедорожник и судно на воздушной подушке

Внедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись на Байкале, начата доследственная проверка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:56:00+03:00

2025-02-12T08:56:00+03:00

2025-02-12T11:58:00+03:00

происшествия

байкал

россия

ольхонский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998814177_0:118:1188:786_1920x0_80_0_0_538d3ee8ffc35ee973e309a65e581153.jpg

ИРКУТСК, 12 фев - РИА Новости. Внедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись на Байкале, начата доследственная проверка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "На ледовой поверхности озера Байкал в акватории залива "Куркутский" в Ольхонском районе Иркутской области произошло столкновение легкого автомобиля с судном на воздушной подушке (хивус) марки Амадеус-1. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - говорится в сообщении. Информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20250104/bajkal-1992464090.html

байкал

россия

ольхонский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, байкал, россия, ольхонский район, следственный комитет россии (ск рф)