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На Байкале столкнулись внедорожник и судно на воздушной подушке - РИА Новости, 12.02.2025
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08:56 12.02.2025 (обновлено: 11:58 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/bajkal-1998770975.html
На Байкале столкнулись внедорожник и судно на воздушной подушке
На Байкале столкнулись внедорожник и судно на воздушной подушке - РИА Новости, 12.02.2025
На Байкале столкнулись внедорожник и судно на воздушной подушке
Внедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись на Байкале, начата доследственная проверка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:56:00+03:00
2025-02-12T11:58:00+03:00
происшествия
байкал
россия
ольхонский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 12 фев - РИА Новости. Внедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись на Байкале, начата доследственная проверка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "На ледовой поверхности озера Байкал в акватории залива "Куркутский" в Ольхонском районе Иркутской области произошло столкновение легкого автомобиля с судном на воздушной подушке (хивус) марки Амадеус-1. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - говорится в сообщении. Информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20250104/bajkal-1992464090.html
байкал
россия
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происшествия, байкал, россия, ольхонский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Байкал, Россия, Ольхонский район, Следственный комитет России (СК РФ)
На Байкале столкнулись внедорожник и судно на воздушной подушке

СК: внедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись на Байкале

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramВнедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись на Байкале. 12 февраля 2025
Внедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись на Байкале. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Внедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись на Байкале. 12 февраля 2025
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ИРКУТСК, 12 фев - РИА Новости. Внедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись на Байкале, начата доследственная проверка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"На ледовой поверхности озера Байкал в акватории залива "Куркутский" в Ольхонском районе Иркутской области произошло столкновение легкого автомобиля с судном на воздушной подушке (хивус) марки Амадеус-1. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется.
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ПроисшествияБайкалРоссияОльхонский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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