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На Байкале столкнулись внедорожник и судно на воздушной подушке
На Байкале столкнулись внедорожник и судно на воздушной подушке - РИА Новости, 12.02.2025
На Байкале столкнулись внедорожник и судно на воздушной подушке
Внедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись на Байкале, начата доследственная проверка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:56:00+03:00
2025-02-12T08:56:00+03:00
2025-02-12T11:58:00+03:00
происшествия
байкал
россия
ольхонский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 12 фев - РИА Новости. Внедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись на Байкале, начата доследственная проверка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "На ледовой поверхности озера Байкал в акватории залива "Куркутский" в Ольхонском районе Иркутской области произошло столкновение легкого автомобиля с судном на воздушной подушке (хивус) марки Амадеус-1. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - говорится в сообщении. Информация о пострадавших уточняется.
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происшествия, байкал, россия, ольхонский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Байкал, Россия, Ольхонский район, Следственный комитет России (СК РФ)
На Байкале столкнулись внедорожник и судно на воздушной подушке
СК: внедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись на Байкале