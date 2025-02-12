Президент Австрии назвал четыре варианта развития ситуации в стране
Президент Австрии Ван дер Беллен: есть четыре варианта развития событий в стране
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Архивное фото
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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что после провала коалиционных переговоров между правой АПС (Австрийской партией свободы) и АНП (Австрийской народной партией) есть четыре варианта развития ситуации в стране, в ближайшие дни они будут изучены.
Как сообщалось ранее, в среду правые заявили, что коалиционные переговоры с АНП о формировании правительства потерпели неудачу. Лидер АПС Герберт Кикль оповестил об этом президента.
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"В ближайшие дни я проведу переговоры с политиками, чтобы выяснить, какие из четырёх перечисленных вариантов могут быть реализованы. Как можно быстрее, но столько времени, сколько потребуется. Потому что главное - наконец найти компромиссы, решения. Речь идёт о судьбе государства в целом", - сказал президент в своем заявлении, которое в прямом эфире транслировалось австрийским телеканалом ORF.
Глава республики уточнил, что в качестве одного из вариантов речь может идти о проведении новых выборов. "Национальный совет принимает решение о проведении досрочных выборов. Эти выборы могли бы состояться не раньше, чем через несколько месяцев. До того момента страной управляло бы нынешнее временное правительство", - пояснил Ван дер Беллен.
Второй вариант, по его словам - формирование правительства меньшинства при условии, что парламент допускает его работу. "Вариант три - формирование правительства экспертов, которое могло бы получить временную поддержку партий в Национальном совете", - добавил президент.
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И четвертый вариант - все же найти парламентское большинство среди партий, избранных прошлой осенью.
Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября 2024 года. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. Австрийская народная партия по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "Зеленые".
Несмотря на победу АПС, первоначально мандат на формирование коалиции президент Александер Ван дер Беллен дал тогдашнему главе АНП и канцлеру Карлу Нехаммеру. В начале января стало известно, что коалиционные переговоры провалились, Нехаммер ушел в отставку с обоих постов, а президент поручил формирование коалиции Герберту Киклю, который начал вести переговоры с новым руководством АНП 10 января.
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