Коалиционные переговоры по правительству Австрии завершились крахом
Коалиционные переговоры АПС и АНП о правительстве Австрии завершились крахом
Флаг Австрии. Архивное фото
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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Коалиционные переговоры между правой АПС ("Австрийской партией свободы") и АНП ("Австрийской народной партией") о формировании правительства Австрии завершились крахом, говорится в заявлении АПС.
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"Председатель федеральной партии АПС Герберт Кикль только что сообщил федеральному президенту (республики) Александеру Ван дер Беллену, что коалиционные переговоры с АНП провалились, и что в связи с этим он слагает с себя полномочия по формированию правительства", - говорится в заявлении.
Чуть ранее о крахе коалиционных переговоров сообщил австрийский телеканал ORF.
Австрия уже пятый месяц после парламентских выборов остается без сформированного правительства.
Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября 2024 года. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. Австрийская народная партия по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "Зеленые".
Несмотря на победу АПС, первоначально мандат на формирование коалиции президент Александер Ван дер Беллен дал тогдашнему главе АНП и канцлеру Карлу Нехаммеру. В начале января стало известно, что коалиционные переговоры провалились, Нехаммер ушел в отставку с обоих постов, а президент поручил формирование коалиции Герберту Киклю, который начал вести переговоры с новым руководством АНП 10 января.
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