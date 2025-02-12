https://ria.ru/20250212/avstriya-1998916488.html

Коалиционные переговоры по правительству Австрии завершились крахом

Коалиционные переговоры по правительству Австрии завершились крахом - РИА Новости, 12.02.2025

Коалиционные переговоры по правительству Австрии завершились крахом

Коалиционные переговоры между правой АПС ("Австрийской партией свободы") и АНП ("Австрийской народной партией") о формировании правительства Австрии завершились РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:32:00+03:00

2025-02-12T17:32:00+03:00

2025-02-12T17:32:00+03:00

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александер ван дер беллен

карл нехаммер

австрийская народная партия

австрийская партия свободы

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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Коалиционные переговоры между правой АПС ("Австрийской партией свободы") и АНП ("Австрийской народной партией") о формировании правительства Австрии завершились крахом, говорится в заявлении АПС. "Председатель федеральной партии АПС Герберт Кикль только что сообщил федеральному президенту (республики) Александеру Ван дер Беллену, что коалиционные переговоры с АНП провалились, и что в связи с этим он слагает с себя полномочия по формированию правительства", - говорится в заявлении. Чуть ранее о крахе коалиционных переговоров сообщил австрийский телеканал ORF. Австрия уже пятый месяц после парламентских выборов остается без сформированного правительства. Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября 2024 года. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. Австрийская народная партия по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "Зеленые". Несмотря на победу АПС, первоначально мандат на формирование коалиции президент Александер Ван дер Беллен дал тогдашнему главе АНП и канцлеру Карлу Нехаммеру. В начале января стало известно, что коалиционные переговоры провалились, Нехаммер ушел в отставку с обоих постов, а президент поручил формирование коалиции Герберту Киклю, который начал вести переговоры с новым руководством АНП 10 января.

https://ria.ru/20250125/adg-1995475131.html

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в мире, австрия, александер ван дер беллен, карл нехаммер, австрийская народная партия, австрийская партия свободы