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Коалиционные переговоры по правительству Австрии завершились крахом - РИА Новости, 12.02.2025
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17:32 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/avstriya-1998916488.html
Коалиционные переговоры по правительству Австрии завершились крахом
Коалиционные переговоры по правительству Австрии завершились крахом - РИА Новости, 12.02.2025
Коалиционные переговоры по правительству Австрии завершились крахом
Коалиционные переговоры между правой АПС ("Австрийской партией свободы") и АНП ("Австрийской народной партией") о формировании правительства Австрии завершились РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:32:00+03:00
2025-02-12T17:32:00+03:00
в мире
австрия
александер ван дер беллен
карл нехаммер
австрийская народная партия
австрийская партия свободы
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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Коалиционные переговоры между правой АПС ("Австрийской партией свободы") и АНП ("Австрийской народной партией") о формировании правительства Австрии завершились крахом, говорится в заявлении АПС. "Председатель федеральной партии АПС Герберт Кикль только что сообщил федеральному президенту (республики) Александеру Ван дер Беллену, что коалиционные переговоры с АНП провалились, и что в связи с этим он слагает с себя полномочия по формированию правительства", - говорится в заявлении. Чуть ранее о крахе коалиционных переговоров сообщил австрийский телеканал ORF. Австрия уже пятый месяц после парламентских выборов остается без сформированного правительства. Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября 2024 года. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. Австрийская народная партия по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "Зеленые". Несмотря на победу АПС, первоначально мандат на формирование коалиции президент Александер Ван дер Беллен дал тогдашнему главе АНП и канцлеру Карлу Нехаммеру. В начале января стало известно, что коалиционные переговоры провалились, Нехаммер ушел в отставку с обоих постов, а президент поручил формирование коалиции Герберту Киклю, который начал вести переговоры с новым руководством АНП 10 января.
https://ria.ru/20250125/adg-1995475131.html
https://ria.ru/20241001/avstriya-1975643374.html
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в мире, австрия, александер ван дер беллен, карл нехаммер, австрийская народная партия, австрийская партия свободы
В мире, Австрия, Александер Ван дер Беллен, Карл Нехаммер, Австрийская народная партия, Австрийская партия свободы
Коалиционные переговоры по правительству Австрии завершились крахом

Коалиционные переговоры АПС и АНП о правительстве Австрии завершились крахом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Австрии
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Австрии. Архивное фото
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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Коалиционные переговоры между правой АПС ("Австрийской партией свободы") и АНП ("Австрийской народной партией") о формировании правительства Австрии завершились крахом, говорится в заявлении АПС.
«
"Председатель федеральной партии АПС Герберт Кикль только что сообщил федеральному президенту (республики) Александеру Ван дер Беллену, что коалиционные переговоры с АНП провалились, и что в связи с этим он слагает с себя полномочия по формированию правительства", - говорится в заявлении.
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25 января, 17:08
Чуть ранее о крахе коалиционных переговоров сообщил австрийский телеканал ORF.
Австрия уже пятый месяц после парламентских выборов остается без сформированного правительства.
Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября 2024 года. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. Австрийская народная партия по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "Зеленые".
Несмотря на победу АПС, первоначально мандат на формирование коалиции президент Александер Ван дер Беллен дал тогдашнему главе АНП и канцлеру Карлу Нехаммеру. В начале января стало известно, что коалиционные переговоры провалились, Нехаммер ушел в отставку с обоих постов, а президент поручил формирование коалиции Герберту Киклю, который начал вести переговоры с новым руководством АНП 10 января.
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Правящая партия Австрии может сместить канцлера ради коалиции с АПС
1 октября 2024, 06:58
 
В миреАвстрияАлександер Ван дер БелленКарл НехаммерАвстрийская народная партияАвстрийская партия свободы
 
 
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