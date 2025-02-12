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"Аэрофлот" представил в Минтранс концепцию овербукинга - РИА Новости, 12.02.2025
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01:14 12.02.2025 (обновлено: 01:16 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/aviabilety-1998745223.html
"Аэрофлот" представил в Минтранс концепцию овербукинга
"Аэрофлот" представил в Минтранс концепцию овербукинга - РИА Новости, 12.02.2025
"Аэрофлот" представил в Минтранс концепцию овербукинга
Компания "Аэрофлот" представила в Минтранс России концепцию изменений в Воздушный кодекс РФ, закрепляющих возможность покупки авиабилета на условиях овербукинга РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T01:14:00+03:00
2025-02-12T01:16:00+03:00
россия
айрат гибатдинов
роман старовойт
аэрофлот
общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" представила в Минтранс России концепцию изменений в Воздушный кодекс РФ, закрепляющих возможность покупки авиабилета на условиях овербукинга ("сверхбронирование билетов") и компенсации пассажирам в случаях отказа авиакомпании от авиаперевозки, следует из ответа ведомства на запрос сенатора Айрата Гибатдинова, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Гибатдинов направил обращение на имя министра транспорта Романа Старовойта, где предложил определить понятие овербукинга в российском законодательстве и ввести запрет на подобные действия авиакомпаний. В пресс-службе ведомства позже сообщили агентству, что Минтранс РФ готовит концепцию изменений в Воздушный кодекс России для защиты прав пассажиров при овербукинге, в том числе по установлению размера компенсаций. "ПАО "Аэрофлот" представлена концепция изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации по вопросу овербукинга, которая заключается в следующем: предоставление пассажиру права заключить с перевозчиком договор воздушной перевозки на условиях овербукинга, предусматривающих право перевозчика изменить условия перевозки с предоставлением пассажиру компенсаций", - говорится в документе за подписью замглавы Минтранса Владимира Потешкина. Как отметили в ведомстве, авиакомпания также предложила установить порядок изменения условий договора перевозки, включая "информирование пассажиров об изменении условий перевозок, получение согласия или отказа пассажира от предложения перевозчика изменить условия перевозки, предоставления компенсаций в случае изменения условий перевозки, порядка возврата провозной платы". "В настоящее время воздушным законодательством возможность применения овербукинга не предусмотрена. При этом отмечаем, что Минтранс России поддерживает позицию о недопустимости нарушения прав граждан отказом от перевозки в связи с овербукингом. В этой связи Минтрансом России организована работа с авиакомпаниями по поиску взаимоприемлемого для пассажиров и авиакомпаний решения данной проблематики и внесению изменений в законодательство, направленных на обеспечение защиты прав пассажиров при овербукинге, в том числе устанавливающих размер компенсаций пассажирам", - пояснили в министерстве.
https://ria.ru/20241203/overbuking-1987093583.html
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россия, айрат гибатдинов, роман старовойт, аэрофлот, общество
Россия, Айрат Гибатдинов, Роман Старовойт, Аэрофлот, Общество
"Аэрофлот" представил в Минтранс концепцию овербукинга

В России могут разрешить покупать авиабилеты на условиях овербукинга

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" представила в Минтранс России концепцию изменений в Воздушный кодекс РФ, закрепляющих возможность покупки авиабилета на условиях овербукинга ("сверхбронирование билетов") и компенсации пассажирам в случаях отказа авиакомпании от авиаперевозки, следует из ответа ведомства на запрос сенатора Айрата Гибатдинова, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Гибатдинов направил обращение на имя министра транспорта Романа Старовойта, где предложил определить понятие овербукинга в российском законодательстве и ввести запрет на подобные действия авиакомпаний. В пресс-службе ведомства позже сообщили агентству, что Минтранс РФ готовит концепцию изменений в Воздушный кодекс России для защиты прав пассажиров при овербукинге, в том числе по установлению размера компенсаций.
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"ПАО "Аэрофлот" представлена концепция изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации по вопросу овербукинга, которая заключается в следующем: предоставление пассажиру права заключить с перевозчиком договор воздушной перевозки на условиях овербукинга, предусматривающих право перевозчика изменить условия перевозки с предоставлением пассажиру компенсаций", - говорится в документе за подписью замглавы Минтранса Владимира Потешкина.
Как отметили в ведомстве, авиакомпания также предложила установить порядок изменения условий договора перевозки, включая "информирование пассажиров об изменении условий перевозок, получение согласия или отказа пассажира от предложения перевозчика изменить условия перевозки, предоставления компенсаций в случае изменения условий перевозки, порядка возврата провозной платы".
"В настоящее время воздушным законодательством возможность применения овербукинга не предусмотрена. При этом отмечаем, что Минтранс России поддерживает позицию о недопустимости нарушения прав граждан отказом от перевозки в связи с овербукингом. В этой связи Минтрансом России организована работа с авиакомпаниями по поиску взаимоприемлемого для пассажиров и авиакомпаний решения данной проблематики и внесению изменений в законодательство, направленных на обеспечение защиты прав пассажиров при овербукинге, в том числе устанавливающих размер компенсаций пассажирам", - пояснили в министерстве.
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