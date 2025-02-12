https://ria.ru/20250212/armeniya-1998842030.html

В Кремле прокомментировали принятый в Армении законопроект о ЕС

В Кремле прокомментировали принятый в Армении законопроект о ЕС - РИА Новости, 12.02.2025

В Кремле прокомментировали принятый в Армении законопроект о ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Армении есть политические силы, которые считают, что ориентир на ЕС даст дополнительные дивиденды для РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:19:00+03:00

2025-02-12T13:19:00+03:00

2025-02-12T13:25:00+03:00

армения

россия

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евросоюз

в мире

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алексей оверчук

ереван

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Армении есть политические силы, которые считают, что ориентир на ЕС даст дополнительные дивиденды для страны.В среду парламент Армении среду принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство. Оппозиция в свою очередь назвала этот документ юридически абсурдным и не имеющим правовых последствий."По всей видимости, в Армении есть определенные политические силы, которые считают, что ориентирование на Евросоюз, наверное, при отсутствии четкого понимания, заинтересован ли в этом сам Евросоюз, что это ориентирование даст какие-то дополнительные дивиденды для самой страны и для интересов народа этой страны", - сказал Песков.В законопроекте, который принял парламент, ссылаясь на "волю народа", объявляется о начале процесса вступления Армении в Европейский союз. Авторы проекта утверждают, что тем самым ставят задачу "сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной".Представитель инициативной группы Артак Зейналян ранее заявил, что законопроект не предусматривает проведения референдума по вступлению в ЕС, а декларирует начало процесса. При этом он признался, что ни одна страна-кандидат в ЕС подобный закон не принимала.Оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным, являющимся просто декларацией и угрожающим свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики.Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.В оппозиционной фракции также назвали противоречащей конституции содержащуюся в проекте фразу "Республика Армения, выражая волю народа", поскольку воля народа может быть выражена только посредством референдума.

https://ria.ru/20250131/armeniya-1996555987.html

https://ria.ru/20250210/armeniya-1998379397.html

https://ria.ru/20250109/es-1993018020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире, евразийский экономический союз, алексей оверчук, ереван