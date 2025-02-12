Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали принятый в Армении законопроект о ЕС - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 12.02.2025 (обновлено: 13:25 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/armeniya-1998842030.html
В Кремле прокомментировали принятый в Армении законопроект о ЕС
В Кремле прокомментировали принятый в Армении законопроект о ЕС - РИА Новости, 12.02.2025
В Кремле прокомментировали принятый в Армении законопроект о ЕС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Армении есть политические силы, которые считают, что ориентир на ЕС даст дополнительные дивиденды для РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:19:00+03:00
2025-02-12T13:25:00+03:00
армения
россия
дмитрий песков
евросоюз
в мире
евразийский экономический союз
алексей оверчук
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_96a9368ebc65b18f29e82dec9b987496.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Армении есть политические силы, которые считают, что ориентир на ЕС даст дополнительные дивиденды для страны.В среду парламент Армении среду принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство. Оппозиция в свою очередь назвала этот документ юридически абсурдным и не имеющим правовых последствий."По всей видимости, в Армении есть определенные политические силы, которые считают, что ориентирование на Евросоюз, наверное, при отсутствии четкого понимания, заинтересован ли в этом сам Евросоюз, что это ориентирование даст какие-то дополнительные дивиденды для самой страны и для интересов народа этой страны", - сказал Песков.В законопроекте, который принял парламент, ссылаясь на "волю народа", объявляется о начале процесса вступления Армении в Европейский союз. Авторы проекта утверждают, что тем самым ставят задачу "сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной".Представитель инициативной группы Артак Зейналян ранее заявил, что законопроект не предусматривает проведения референдума по вступлению в ЕС, а декларирует начало процесса. При этом он признался, что ни одна страна-кандидат в ЕС подобный закон не принимала.Оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным, являющимся просто декларацией и угрожающим свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики.Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.В оппозиционной фракции также назвали противоречащей конституции содержащуюся в проекте фразу "Республика Армения, выражая волю народа", поскольку воля народа может быть выражена только посредством референдума.
https://ria.ru/20250131/armeniya-1996555987.html
https://ria.ru/20250210/armeniya-1998379397.html
https://ria.ru/20250109/es-1993018020.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_93bbf44ef5dcd6ed1853a8d42b930734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире, евразийский экономический союз, алексей оверчук, ереван
Армения, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире, Евразийский экономический союз, Алексей Оверчук, Ереван
В Кремле прокомментировали принятый в Армении законопроект о ЕС

Песков: в Армении есть политики, считающие что путь в ЕС даст дивиденды Еревану

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Армении есть политические силы, которые считают, что ориентир на ЕС даст дополнительные дивиденды для страны.
В среду парламент Армении среду принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство. Оппозиция в свою очередь назвала этот документ юридически абсурдным и не имеющим правовых последствий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Армения готовится исполнить смертельный номер
31 января, 10:50
"По всей видимости, в Армении есть определенные политические силы, которые считают, что ориентирование на Евросоюз, наверное, при отсутствии четкого понимания, заинтересован ли в этом сам Евросоюз, что это ориентирование даст какие-то дополнительные дивиденды для самой страны и для интересов народа этой страны", - сказал Песков.
В законопроекте, который принял парламент, ссылаясь на "волю народа", объявляется о начале процесса вступления Армении в Европейский союз. Авторы проекта утверждают, что тем самым ставят задачу "сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной".
Представитель инициативной группы Артак Зейналян ранее заявил, что законопроект не предусматривает проведения референдума по вступлению в ЕС, а декларирует начало процесса. При этом он признался, что ни одна страна-кандидат в ЕС подобный закон не принимала.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Посол Копыркин исключил одновременное членство Армении в ЕАЭС и в ЕС
10 февраля, 12:29
Оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным, являющимся просто декларацией и угрожающим свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
В оппозиционной фракции также назвали противоречащей конституции содержащуюся в проекте фразу "Республика Армения, выражая волю народа", поскольку воля народа может быть выражена только посредством референдума.
Ереван - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Армения законопроектом о ЕС начала выход из ЕАЭС, заявил Оверчук
9 января, 20:58
 
АрменияРоссияДмитрий ПесковЕвросоюзВ миреЕвразийский экономический союзАлексей ОверчукЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала