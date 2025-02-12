В Кремле прокомментировали принятый в Армении законопроект о ЕС
Песков: в Армении есть политики, считающие что путь в ЕС даст дивиденды Еревану
Ереван. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Армении есть политические силы, которые считают, что ориентир на ЕС даст дополнительные дивиденды для страны.
В среду парламент Армении среду принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство. Оппозиция в свою очередь назвала этот документ юридически абсурдным и не имеющим правовых последствий.
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"По всей видимости, в Армении есть определенные политические силы, которые считают, что ориентирование на Евросоюз, наверное, при отсутствии четкого понимания, заинтересован ли в этом сам Евросоюз, что это ориентирование даст какие-то дополнительные дивиденды для самой страны и для интересов народа этой страны", - сказал Песков.
В законопроекте, который принял парламент, ссылаясь на "волю народа", объявляется о начале процесса вступления Армении в Европейский союз. Авторы проекта утверждают, что тем самым ставят задачу "сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной".
Представитель инициативной группы Артак Зейналян ранее заявил, что законопроект не предусматривает проведения референдума по вступлению в ЕС, а декларирует начало процесса. При этом он признался, что ни одна страна-кандидат в ЕС подобный закон не принимала.
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Оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным, являющимся просто декларацией и угрожающим свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
В оппозиционной фракции также назвали противоречащей конституции содержащуюся в проекте фразу "Республика Армения, выражая волю народа", поскольку воля народа может быть выражена только посредством референдума.