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Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2025
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13:20 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/armenija-1998842220.html
Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС, заявил Песков
Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2025
Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС, заявил Песков
Россия считает, что Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС, и они более чем очевидны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:20:00+03:00
2025-02-12T13:20:00+03:00
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россия
дмитрий песков
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия считает, что Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС, и они более чем очевидны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду парламент Армении принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство. Оппозиция в свою очередь назвала этот документ юридически абсурдным и не имеющим правовых последствий. "Пока же мы исходим из того, что Армения продолжает получать свои дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции. И эти дивиденды более чем очевидны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о принятии парламентом Армении в первом чтении законопроекта о процессе вступления в ЕС.
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армения, россия, дмитрий песков, евразийский экономический союз, евросоюз, в мире
Армения, Россия, Дмитрий Песков, Евразийский экономический союз, Евросоюз, В мире
Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС, заявил Песков

Песков: Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия считает, что Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС, и они более чем очевидны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду парламент Армении принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство. Оппозиция в свою очередь назвала этот документ юридически абсурдным и не имеющим правовых последствий.
"Пока же мы исходим из того, что Армения продолжает получать свои дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции. И эти дивиденды более чем очевидны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о принятии парламентом Армении в первом чтении законопроекта о процессе вступления в ЕС.
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АрменияРоссияДмитрий ПесковЕвразийский экономический союзЕвросоюзВ мире
 
 
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