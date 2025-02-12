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Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС, заявил Песков
Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2025
Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС, заявил Песков
Россия считает, что Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС, и они более чем очевидны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:20:00+03:00
2025-02-12T13:20:00+03:00
2025-02-12T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия считает, что Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС, и они более чем очевидны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду парламент Армении принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство. Оппозиция в свою очередь назвала этот документ юридически абсурдным и не имеющим правовых последствий. "Пока же мы исходим из того, что Армения продолжает получать свои дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции. И эти дивиденды более чем очевидны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о принятии парламентом Армении в первом чтении законопроекта о процессе вступления в ЕС.
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армения, россия, дмитрий песков, евразийский экономический союз, евросоюз, в мире
Армения, Россия, Дмитрий Песков, Евразийский экономический союз, Евросоюз, В мире
Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС, заявил Песков
Песков: Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС