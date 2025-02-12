https://ria.ru/20250212/apple-1998789848.html

Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки

Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки - РИА Новости, 12.02.2025

Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки

Компания Apple вслед за Google начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:25:00+03:00

2025-02-12T10:25:00+03:00

2025-02-12T11:47:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Компания Apple вслед за Google начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки, передает агентство Блумберг. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки. Компания Google накануне сообщила, что официально начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки. "Компания Apple Inc. переименовывает "Мексиканский залив" в "Залив Америки" в своем приложении "Карты" в соответствии с указом, подписанным президентом США Дональдом Трампом", - говорится в материале агентства. По информации Блумберг, во вторник компания изменила название залива для пользователей в США, однако в скором времени изменение коснется устройств Apple по всему миру. Приложение "Карты" установлено на большинстве устройств компании, в частности, iPhone, iPad и Mac. Кроме того, как указывает агентство, недавно компания запустила веб-версию "Карт".

https://ria.ru/20250108/zakonoproekt-1992805688.html

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в мире, технологии, мексиканский залив, сша, дональд трамп, apple, google