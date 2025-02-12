https://ria.ru/20250212/apple-1998789848.html
Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки
Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки - РИА Новости, 12.02.2025
Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки
Компания Apple вслед за Google начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:25:00+03:00
2025-02-12T10:25:00+03:00
2025-02-12T11:47:00+03:00
в мире
технологии
мексиканский залив
сша
дональд трамп
apple
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998811005_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e548999076ba0bad3e35e9cc5a2b6775.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Компания Apple вслед за Google начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки, передает агентство Блумберг. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки. Компания Google накануне сообщила, что официально начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки. "Компания Apple Inc. переименовывает "Мексиканский залив" в "Залив Америки" в своем приложении "Карты" в соответствии с указом, подписанным президентом США Дональдом Трампом", - говорится в материале агентства. По информации Блумберг, во вторник компания изменила название залива для пользователей в США, однако в скором времени изменение коснется устройств Apple по всему миру. Приложение "Карты" установлено на большинстве устройств компании, в частности, iPhone, iPad и Mac. Кроме того, как указывает агентство, недавно компания запустила веб-версию "Карт".
https://ria.ru/20250108/zakonoproekt-1992805688.html
мексиканский залив
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998811005_37:0:1104:800_1920x0_80_0_0_b91c79974a8e9d649907ca787ff477c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, мексиканский залив, сша, дональд трамп, apple, google
В мире, Технологии, Мексиканский залив, США, Дональд Трамп, Apple, Google
Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки
Bloomberg: Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки