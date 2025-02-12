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Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки - РИА Новости, 12.02.2025
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10:25 12.02.2025 (обновлено: 11:47 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/apple-1998789848.html
Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки
Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки - РИА Новости, 12.02.2025
Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки
Компания Apple вслед за Google начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:25:00+03:00
2025-02-12T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Компания Apple вслед за Google начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки, передает агентство Блумберг. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки. Компания Google накануне сообщила, что официально начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки. "Компания Apple Inc. переименовывает "Мексиканский залив" в "Залив Америки" в своем приложении "Карты" в соответствии с указом, подписанным президентом США Дональдом Трампом", - говорится в материале агентства. По информации Блумберг, во вторник компания изменила название залива для пользователей в США, однако в скором времени изменение коснется устройств Apple по всему миру. Приложение "Карты" установлено на большинстве устройств компании, в частности, iPhone, iPad и Mac. Кроме того, как указывает агентство, недавно компания запустила веб-версию "Карт".
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в мире, технологии, мексиканский залив, сша, дональд трамп, apple, google
В мире, Технологии, Мексиканский залив, США, Дональд Трамп, Apple, Google
Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки

Bloomberg: Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки

© Apple Inc.Apple переименовала в своих картах Мексиканский залив в Залив Америки
Apple переименовала в своих картах Мексиканский залив в Залив Америки - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Apple Inc.
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Компания Apple вслед за Google начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки, передает агентство Блумберг.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки. Компания Google накануне сообщила, что официально начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки.
"Компания Apple Inc. переименовывает "Мексиканский залив" в "Залив Америки" в своем приложении "Карты" в соответствии с указом, подписанным президентом США Дональдом Трампом", - говорится в материале агентства.
По информации Блумберг, во вторник компания изменила название залива для пользователей в США, однако в скором времени изменение коснется устройств Apple по всему миру.
Приложение "Карты" установлено на большинстве устройств компании, в частности, iPhone, iPad и Mac. Кроме того, как указывает агентство, недавно компания запустила веб-версию "Карт".
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В миреТехнологииМексиканский заливСШАДональд ТрампAppleGoogle
 
 
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