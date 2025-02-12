https://ria.ru/20250212/antarktida-1998904492.html
В Антарктиде впервые обнаружили масштабные выбросы метана
В Антарктиде впервые обнаружили масштабные выбросы метана - РИА Новости, 12.02.2025
В Антарктиде впервые обнаружили масштабные выбросы метана
Испанская научная экспедиция зафиксировала в недрах Антарктиды масштабные выбросы метана, пишет газета El Pais. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:49:00+03:00
2025-02-12T16:49:00+03:00
2025-02-12T17:59:00+03:00
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МАДРИД, 12 фев — РИА Новости. Испанская научная экспедиция зафиксировала в недрах Антарктиды масштабные выбросы метана, пишет газета El Pais. "Группа испанских ученых обнаружила в недрах Антарктиды "масштабные выбросы" метана — газа, способного нагревать планету в 30 раз сильнее, чем углекислый газ", — говорится в статье. По информации исследователей, газовые выбросы достигают 700 метров в длину и 70 метров в ширину. На поиски их 12 января отправилась экспедиция на научно-исследовательском судне Sarmiento de Gamboa. Ее участники установили, что метан, образовавшийся около 20 тысяч лет назад из-за разложения органики, высвобождается из кристаллических гидратов, прежде скрытых в морском грунте. Ученые объясняют этот процесс постледниковым поднятием континента, вызванным таянием антарктического ледяного щита. По словам исследователей, в районе Антарктического полуострова, одном из наиболее уязвимых мест планеты, в гидратах метана содержится около 24 гигатонн углерода — это эквивалент двухлетних глобальных выбросов человечества. До сих пор такие явления фиксировали в Арктике, но в Антарктиде их обнаружили впервые. Ученые предупреждают, что разложение метановых гидратов может дестабилизировать морские отложения, провоцируя подводные оползни и даже цунами. Метан считается одним из самых опасных парниковых газов, так как его способность удерживать тепло примерно в 30 раз выше, чем у углекислого газа. Как утверждают ученые, глобальное потепление может привести к высвобождению значительных объемов метана, что ускорит изменение климата.
https://ria.ru/20240807/klimat-1964553415.html
https://ria.ru/20250208/mikroplatik-1998097822.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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антарктида, арктика, открытия - риа наука, испания
Наука, Антарктида, Арктика, Открытия - РИА Наука, Испания
В Антарктиде впервые обнаружили масштабные выбросы метана
Испанские ученые зафиксировали масштабные выбросы метана в недрах Антарктиды
МАДРИД, 12 фев — РИА Новости. Испанская научная экспедиция зафиксировала в недрах Антарктиды масштабные выбросы метана, пишет газета El Pais.
"Группа испанских ученых обнаружила в недрах Антарктиды "масштабные выбросы" метана — газа, способного нагревать планету в 30 раз сильнее, чем углекислый газ", — говорится в статье.
По информации исследователей, газовые выбросы достигают 700 метров в длину и 70 метров в ширину. На поиски их 12 января отправилась экспедиция на научно-исследовательском судне Sarmiento de Gamboa. Ее участники установили, что метан, образовавшийся около 20 тысяч лет назад из-за разложения органики, высвобождается из кристаллических гидратов, прежде скрытых в морском грунте. Ученые объясняют этот процесс постледниковым поднятием континента, вызванным таянием антарктического ледяного щита.
По словам исследователей, в районе Антарктического полуострова, одном из наиболее уязвимых мест планеты, в гидратах метана содержится около 24 гигатонн углерода — это эквивалент двухлетних глобальных выбросов человечества.
До сих пор такие явления фиксировали в Арктике, но в Антарктиде их обнаружили впервые. Ученые предупреждают, что разложение метановых гидратов может дестабилизировать морские отложения, провоцируя подводные оползни и даже цунами.
Метан считается одним из самых опасных парниковых газов, так как его способность удерживать тепло примерно в 30 раз выше, чем у углекислого газа. Как утверждают ученые, глобальное потепление может привести к высвобождению значительных объемов метана, что ускорит изменение климата.