Рейтинг@Mail.ru
В Антарктиде впервые обнаружили масштабные выбросы метана - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:49 12.02.2025 (обновлено: 17:59 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/antarktida-1998904492.html
В Антарктиде впервые обнаружили масштабные выбросы метана
В Антарктиде впервые обнаружили масштабные выбросы метана - РИА Новости, 12.02.2025
В Антарктиде впервые обнаружили масштабные выбросы метана
Испанская научная экспедиция зафиксировала в недрах Антарктиды масштабные выбросы метана, пишет газета El Pais. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:49:00+03:00
2025-02-12T17:59:00+03:00
наука
антарктида
арктика
открытия - риа наука
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32710/12/327101204_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_94cf8535d3541ee6cf7189d2e4432ba9.jpg
МАДРИД, 12 фев — РИА Новости. Испанская научная экспедиция зафиксировала в недрах Антарктиды масштабные выбросы метана, пишет газета El Pais. "Группа испанских ученых обнаружила в недрах Антарктиды "масштабные выбросы" метана — газа, способного нагревать планету в 30 раз сильнее, чем углекислый газ", — говорится в статье. По информации исследователей, газовые выбросы достигают 700 метров в длину и 70 метров в ширину. На поиски их 12 января отправилась экспедиция на научно-исследовательском судне Sarmiento de Gamboa. Ее участники установили, что метан, образовавшийся около 20 тысяч лет назад из-за разложения органики, высвобождается из кристаллических гидратов, прежде скрытых в морском грунте. Ученые объясняют этот процесс постледниковым поднятием континента, вызванным таянием антарктического ледяного щита. По словам исследователей, в районе Антарктического полуострова, одном из наиболее уязвимых мест планеты, в гидратах метана содержится около 24 гигатонн углерода — это эквивалент двухлетних глобальных выбросов человечества. До сих пор такие явления фиксировали в Арктике, но в Антарктиде их обнаружили впервые. Ученые предупреждают, что разложение метановых гидратов может дестабилизировать морские отложения, провоцируя подводные оползни и даже цунами. Метан считается одним из самых опасных парниковых газов, так как его способность удерживать тепло примерно в 30 раз выше, чем у углекислого газа. Как утверждают ученые, глобальное потепление может привести к высвобождению значительных объемов метана, что ускорит изменение климата.
https://ria.ru/20240807/klimat-1964553415.html
https://ria.ru/20250208/mikroplatik-1998097822.html
антарктида
арктика
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32710/12/327101204_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_de5cf7d40431db147b97ac3907157373.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антарктида, арктика, открытия - риа наука, испания
Наука, Антарктида, Арктика, Открытия - РИА Наука, Испания
В Антарктиде впервые обнаружили масштабные выбросы метана

Испанские ученые зафиксировали масштабные выбросы метана в недрах Антарктиды

© РИА Новости / Александр Соловский Антарктида
Антарктида - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Александр Соловский
Антарктида. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 12 фев — РИА Новости. Испанская научная экспедиция зафиксировала в недрах Антарктиды масштабные выбросы метана, пишет газета El Pais.
"Группа испанских ученых обнаружила в недрах Антарктиды "масштабные выбросы" метана — газа, способного нагревать планету в 30 раз сильнее, чем углекислый газ", — говорится в статье.
Айсберги у побережья Антарктиды - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
"Переломный момент". Ученые испугались критических изменений на Земле
7 августа 2024, 07:29
По информации исследователей, газовые выбросы достигают 700 метров в длину и 70 метров в ширину. На поиски их 12 января отправилась экспедиция на научно-исследовательском судне Sarmiento de Gamboa. Ее участники установили, что метан, образовавшийся около 20 тысяч лет назад из-за разложения органики, высвобождается из кристаллических гидратов, прежде скрытых в морском грунте. Ученые объясняют этот процесс постледниковым поднятием континента, вызванным таянием антарктического ледяного щита.
По словам исследователей, в районе Антарктического полуострова, одном из наиболее уязвимых мест планеты, в гидратах метана содержится около 24 гигатонн углерода — это эквивалент двухлетних глобальных выбросов человечества.
До сих пор такие явления фиксировали в Арктике, но в Антарктиде их обнаружили впервые. Ученые предупреждают, что разложение метановых гидратов может дестабилизировать морские отложения, провоцируя подводные оползни и даже цунами.
Метан считается одним из самых опасных парниковых газов, так как его способность удерживать тепло примерно в 30 раз выше, чем у углекислого газа. Как утверждают ученые, глобальное потепление может привести к высвобождению значительных объемов метана, что ускорит изменение климата.
Дрейфующий айсберг в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
"Первый случай": ученые забили тревогу из-за жуткой находки в Антарктиде
8 февраля, 02:44
 
НаукаАнтарктидаАрктикаОткрытия - РИА НаукаИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала