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Анохин: возьмемся за формирование патриотического мировоззрения у молодежи - РИА Новости, 12.02.2025
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Смоленская область
 
18:54 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/anokhin-1998940189.html
Анохин: возьмемся за формирование патриотического мировоззрения у молодежи
Анохин: возьмемся за формирование патриотического мировоззрения у молодежи - РИА Новости, 12.02.2025
Анохин: возьмемся за формирование патриотического мировоззрения у молодежи
В Смоленской области займутся формированием здорового и патриотического мировоззрения у молодежи, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T18:54:00+03:00
2025-02-12T18:54:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
андрей пржездомский
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. В Смоленской области займутся формированием здорового и патриотического мировоззрения у молодежи, сообщил губернатор Василий Анохин. Он уточнил, что противоборство деятельности неприятеля, направленной на расшатывание внутренней ситуации, вовлечение людей в экстремизм и терроризм, стало темой межведомственного совещания с участием руководителя информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрея Пржездомского. "Сегодня против России ведется обширная подрывная работа. Почти каждый месяц мы узнаем о попытках врага разжечь межнациональные и межэтнические конфликты, организовать поджоги зданий и совершение других тяжелых преступлений. При этом практически все, кого удалось спровоцировать на злодеяния – лишь инструменты внешней воли. Когда после задержания у них в головах рассеивается "туман", то они не могут объяснить своих мотивов и всегда испытывают только сильнейшее раскаяние", – написал Анохин в своем телеграм-канале. На совещании обсудили общую работу по противодействию информационно-психологическим атакам из вне. "Кроме усиления разъяснений и профилактики возможных преступлений среди детей и молодежи, активно возьмемся за формирование здорового и патриотического мировоззрения. Это очень важно, так как основная мишень противника – это пустота в головах, душах и сердцах", – подчеркнул губернатор. По его мнению, чтобы заполнить вакуум необходимы постоянные комплексные усилия многих специалистов из сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики. Кроме того, нужна и активность в социальных сетях, разговор с ребятами на одном языке. "Но самое главное в этом важном деле – это неформальный подход, убедительность и креативность", – резюмировал глава Смоленской области.
https://ria.ru/20250212/ipoteka-1998920759.html
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смоленская область, россия, василий анохин, андрей пржездомский
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Андрей Пржездомский
Анохин: возьмемся за формирование патриотического мировоззрения у молодежи

В Смоленщине займутся формированием патриотического мировоззрения у молодежи

© Фото : Администрация Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Администрация Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. В Смоленской области займутся формированием здорового и патриотического мировоззрения у молодежи, сообщил губернатор Василий Анохин.
Он уточнил, что противоборство деятельности неприятеля, направленной на расшатывание внутренней ситуации, вовлечение людей в экстремизм и терроризм, стало темой межведомственного совещания с участием руководителя информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрея Пржездомского.
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"Сегодня против России ведется обширная подрывная работа. Почти каждый месяц мы узнаем о попытках врага разжечь межнациональные и межэтнические конфликты, организовать поджоги зданий и совершение других тяжелых преступлений. При этом практически все, кого удалось спровоцировать на злодеяния – лишь инструменты внешней воли. Когда после задержания у них в головах рассеивается "туман", то они не могут объяснить своих мотивов и всегда испытывают только сильнейшее раскаяние", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
На совещании обсудили общую работу по противодействию информационно-психологическим атакам из вне.
"Кроме усиления разъяснений и профилактики возможных преступлений среди детей и молодежи, активно возьмемся за формирование здорового и патриотического мировоззрения. Это очень важно, так как основная мишень противника – это пустота в головах, душах и сердцах", – подчеркнул губернатор.
По его мнению, чтобы заполнить вакуум необходимы постоянные комплексные усилия многих специалистов из сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики. Кроме того, нужна и активность в социальных сетях, разговор с ребятами на одном языке.
"Но самое главное в этом важном деле – это неформальный подход, убедительность и креативность", – резюмировал глава Смоленской области.
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