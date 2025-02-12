https://ria.ru/20250212/anokhin-1998940189.html

Анохин: возьмемся за формирование патриотического мировоззрения у молодежи

Анохин: возьмемся за формирование патриотического мировоззрения у молодежи - РИА Новости, 12.02.2025

Анохин: возьмемся за формирование патриотического мировоззрения у молодежи

В Смоленской области займутся формированием здорового и патриотического мировоззрения у молодежи, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T18:54:00+03:00

2025-02-12T18:54:00+03:00

2025-02-12T18:54:00+03:00

смоленская область

смоленская область

россия

василий анохин

андрей пржездомский

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. В Смоленской области займутся формированием здорового и патриотического мировоззрения у молодежи, сообщил губернатор Василий Анохин. Он уточнил, что противоборство деятельности неприятеля, направленной на расшатывание внутренней ситуации, вовлечение людей в экстремизм и терроризм, стало темой межведомственного совещания с участием руководителя информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрея Пржездомского. "Сегодня против России ведется обширная подрывная работа. Почти каждый месяц мы узнаем о попытках врага разжечь межнациональные и межэтнические конфликты, организовать поджоги зданий и совершение других тяжелых преступлений. При этом практически все, кого удалось спровоцировать на злодеяния – лишь инструменты внешней воли. Когда после задержания у них в головах рассеивается "туман", то они не могут объяснить своих мотивов и всегда испытывают только сильнейшее раскаяние", – написал Анохин в своем телеграм-канале. На совещании обсудили общую работу по противодействию информационно-психологическим атакам из вне. "Кроме усиления разъяснений и профилактики возможных преступлений среди детей и молодежи, активно возьмемся за формирование здорового и патриотического мировоззрения. Это очень важно, так как основная мишень противника – это пустота в головах, душах и сердцах", – подчеркнул губернатор. По его мнению, чтобы заполнить вакуум необходимы постоянные комплексные усилия многих специалистов из сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики. Кроме того, нужна и активность в социальных сетях, разговор с ребятами на одном языке. "Но самое главное в этом важном деле – это неформальный подход, убедительность и креативность", – резюмировал глава Смоленской области.

https://ria.ru/20250212/ipoteka-1998920759.html

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смоленская область, россия, василий анохин, андрей пржездомский