https://ria.ru/20250212/aliev-1998777690.html
Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не вступил в ВТО
Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не вступил в ВТО - РИА Новости, 12.02.2025
Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не вступил в ВТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал протекционизм и двойные стандарты причиной, по которой его страна не является членом Всемирной торговой организации... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:32:00+03:00
2025-02-12T09:32:00+03:00
2025-02-12T09:32:00+03:00
цены на нефть
азербайджан
ильхам алиев
всемирная торговая организация (вто)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989790175_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7bb8b83f9e093dde6197aac5750dbd90.jpg
БАКУ, 12 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал протекционизм и двойные стандарты причиной, по которой его страна не является членом Всемирной торговой организации (ВТО). "Несмотря на активно проводимые на протяжении многих лет переговоры, причина, по которой Азербайджан до сих пор не является членом Всемирной торговой организации, заключается в протекционизме, двойных стандартах, тарифах. Все это разрушает основные ценности Всемирной торговой организации", - сказал Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN. Подчеркнув, что экономика Азербайджана самодостаточна, президент отметил, что если все предложения азербайджанской стороны по вступлению в организацию будут выполнены, то процесс пойдет более гладко.
https://ria.ru/20240917/vto-1973094981.html
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989790175_166:0:1606:1080_1920x0_80_0_0_cbf797130eef7e50eaed199d56c65cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, азербайджан, ильхам алиев, всемирная торговая организация (вто), в мире
Цены на нефть, Азербайджан, Ильхам Алиев, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не вступил в ВТО
Алиев назвал двойные стандарты причиной, по которой Азербайджан не вступил в ВТО