https://ria.ru/20250212/aliev-1998777690.html

Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не вступил в ВТО

Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не вступил в ВТО - РИА Новости, 12.02.2025

Алиев назвал причину, по которой Азербайджан не вступил в ВТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал протекционизм и двойные стандарты причиной, по которой его страна не является членом Всемирной торговой организации... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:32:00+03:00

2025-02-12T09:32:00+03:00

2025-02-12T09:32:00+03:00

цены на нефть

азербайджан

ильхам алиев

всемирная торговая организация (вто)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989790175_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7bb8b83f9e093dde6197aac5750dbd90.jpg

БАКУ, 12 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал протекционизм и двойные стандарты причиной, по которой его страна не является членом Всемирной торговой организации (ВТО). "Несмотря на активно проводимые на протяжении многих лет переговоры, причина, по которой Азербайджан до сих пор не является членом Всемирной торговой организации, заключается в протекционизме, двойных стандартах, тарифах. Все это разрушает основные ценности Всемирной торговой организации", - сказал Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN. Подчеркнув, что экономика Азербайджана самодостаточна, президент отметил, что если все предложения азербайджанской стороны по вступлению в организацию будут выполнены, то процесс пойдет более гладко.

https://ria.ru/20240917/vto-1973094981.html

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, азербайджан, ильхам алиев, всемирная торговая организация (вто), в мире