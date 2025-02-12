https://ria.ru/20250212/afganistan-1998759704.html

Афганистан наладил поставки в Россию газированных напитков

Афганистан наладил поставки в Россию газированных напитков - РИА Новости, 12.02.2025

Афганистан наладил поставки в Россию газированных напитков

Афганистан поставляют в Россию газированные напитки, энергетики, специи и казаны для плова, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Афганистане Дмитрий... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T06:30:00+03:00

2025-02-12T06:30:00+03:00

2025-02-12T06:30:00+03:00

экономика

россия

афганистан

украина

дмитрий жирнов

хамид карзай

the coca-cola company

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Афганистан поставляют в Россию газированные напитки, энергетики, специи и казаны для плова, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. По его словам, Афганистан, в первую очередь, поставляет в Россию сухофрукты, изюм. Также Россия закупает афганские овощи и виноград, но пока в небольших объемах. "Запущены поставки гранатов с юга Афганистана - по размеру они с два кулака. В России начинают знакомиться с афганским шафраном. Его называют "красным золотом" Востока", - поделился Жирнов. Но, по его словам, только сельхозпродукцией торговля на ограничивается. Афганистан также отправляет в Россию хромовые руды, концентраты, минералы, рубины, изумруды: "Это где-то шестая часть импорта". "Россия покупает афганские специи, газированные и энергетические напитки, лекарственные травы - лаванду, чабрец, солодку. Ну и казаны, конечно, для плова. Ценители афганской кухни - а у нас их всё больше, - знают, что готовить главное афганской блюдо надо, как и положено, в афганском казане", - рассказал Жирнов. The Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а затем в июне - о том, что остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России. В конце июля российской подразделение Coca-Cola (ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия") было переименовано в ООО "Мултон Партнерс" и запустило производство аналога Coca-Cola - "Добрый Cola". Первый завод Coca-Cola в Афганистане был открыт в 2006 году бывшим президентом Хамидом Карзаем. Завод принадлежал местной компании Habib Gulzar Non-Alcoholic Beverages Ltd и мог производить до 120 миллионов бутылок газированных напитков в год.

https://ria.ru/20240824/afganistan-1968194026.html

https://ria.ru/20250110/kabul-1993039752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, афганистан, украина, дмитрий жирнов, хамид карзай, the coca-cola company