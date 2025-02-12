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Запорожская АЭС работает в прежнем режиме после атаки ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/aes-1998826133.html
Запорожская АЭС работает в прежнем режиме после атаки ВСУ
Запорожская АЭС работает в прежнем режиме после атаки ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
Запорожская АЭС работает в прежнем режиме после атаки ВСУ
Запорожская АЭС после атаки ВСУ на Энергодар работает в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:28:00+03:00
2025-02-12T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Запорожская АЭС после атаки ВСУ на Энергодар работает в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале станции. Ранее в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские БПЛА атаковали автостоянку Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС, дистанция от которой до первого реактора составляет около 300 метров. В городе работает ПВО. "На данный момент станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений", - говорится в сообщении.
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энергодар
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энергодар, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Запорожская АЭС работает в прежнем режиме после атаки ВСУ

Запорожская АЭС после атаки ВСУ на Энергодар работает в прежнем режиме

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Запорожская АЭС после атаки ВСУ на Энергодар работает в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале станции.
Ранее в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские БПЛА атаковали автостоянку Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС, дистанция от которой до первого реактора составляет около 300 метров. В городе работает ПВО.
"На данный момент станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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