https://ria.ru/20250212/aes-1998826133.html

Запорожская АЭС работает в прежнем режиме после атаки ВСУ

Запорожская АЭС работает в прежнем режиме после атаки ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025

Запорожская АЭС работает в прежнем режиме после атаки ВСУ

Запорожская АЭС после атаки ВСУ на Энергодар работает в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:28:00+03:00

2025-02-12T12:28:00+03:00

2025-02-12T12:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_256b0e83d65dd039bb0b9687d68def09.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Запорожская АЭС после атаки ВСУ на Энергодар работает в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале станции. Ранее в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские БПЛА атаковали автостоянку Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС, дистанция от которой до первого реактора составляет около 300 метров. В городе работает ПВО. "На данный момент станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241226/grossi-1991559115.html

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, запорожская аэс