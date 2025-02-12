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Запорожская АЭС работает в прежнем режиме после атаки ВСУ
Запорожская АЭС работает в прежнем режиме после атаки ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
Запорожская АЭС работает в прежнем режиме после атаки ВСУ
Запорожская АЭС после атаки ВСУ на Энергодар работает в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:28:00+03:00
2025-02-12T12:28:00+03:00
2025-02-12T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Запорожская АЭС после атаки ВСУ на Энергодар работает в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале станции. Ранее в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские БПЛА атаковали автостоянку Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС, дистанция от которой до первого реактора составляет около 300 метров. В городе работает ПВО. "На данный момент станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений", - говорится в сообщении.
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Запорожская АЭС работает в прежнем режиме после атаки ВСУ
Запорожская АЭС после атаки ВСУ на Энергодар работает в прежнем режиме