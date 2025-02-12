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В АдГ призвали восстановить торговые и дипломатические отношения с Россией - РИА Новости, 12.02.2025
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17:26 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/adg-1998914601.html
В АдГ призвали восстановить торговые и дипломатические отношения с Россией
В АдГ призвали восстановить торговые и дипломатические отношения с Россией - РИА Новости, 12.02.2025
В АдГ призвали восстановить торговые и дипломатические отношения с Россией
Сопредседателем партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель подчеркнула необходимость восстановить торговые и дипломатические отношения с Китаем и... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:26:00+03:00
2025-02-12T17:26:00+03:00
в мире
венгрия
китай
будапешт
алиса вайдель
виктор орбан
сара вагенкнехт
хдс/хсс
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БУДАПЕШТ, 12 фев - РИА Новости. Сопредседателем партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель подчеркнула необходимость восстановить торговые и дипломатические отношения с Китаем и Российской Федерацией, об этом она заявила на совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции в Будапеште. "Мы как "Альтернатива для Германии" наблюдали, как отношения с нашими ближайшими соседями ухудшились. В первую очередь с Венгрией, но также и с нашими бывшими партнёрами – великими державами США, Россией и Китаем. Моя главная задача, как и задача нашей партии, – значительно улучшить и восстановить эти отношения. Именно поэтому я приехала в ваш прекрасный город – Будапешт", - заявила она. Немецкий политик подчеркнула, что восхищена достижениями Венгрии и хотела бы в случае прихода к власти АдГ восстановить схожее благосостояние в Германии, которая "стала слабой" из-за отсутствия компетентных лидеров, зелёной политики, миграционного кризиса и провалов в стратегии по энергетике. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х написал, что приглашает Вайдель с визитом в Будапешт, и она согласилась. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за Левую партию - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.
https://ria.ru/20250109/vaydel-1993025585.html
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в мире, венгрия, китай, будапешт, алиса вайдель, виктор орбан, сара вагенкнехт, хдс/хсс, левая (партия)
В мире, Венгрия, Китай, Будапешт, Алиса Вайдель, Виктор Орбан, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, Левая (партия)
В АдГ призвали восстановить торговые и дипломатические отношения с Россией

Сопредседатель АдГ Вайдель призвала восстановить отношения с Россией и Китаем

© AP Photo / Michael SohnАлиса Вайдель
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Алиса Вайдель. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 фев - РИА Новости. Сопредседателем партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель подчеркнула необходимость восстановить торговые и дипломатические отношения с Китаем и Российской Федерацией, об этом она заявила на совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции в Будапеште.
"Мы как "Альтернатива для Германии" наблюдали, как отношения с нашими ближайшими соседями ухудшились. В первую очередь с Венгрией, но также и с нашими бывшими партнёрами – великими державами США, Россией и Китаем. Моя главная задача, как и задача нашей партии, – значительно улучшить и восстановить эти отношения. Именно поэтому я приехала в ваш прекрасный город – Будапешт", - заявила она.
Немецкий политик подчеркнула, что восхищена достижениями Венгрии и хотела бы в случае прихода к власти АдГ восстановить схожее благосостояние в Германии, которая "стала слабой" из-за отсутствия компетентных лидеров, зелёной политики, миграционного кризиса и провалов в стратегии по энергетике.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х написал, что приглашает Вайдель с визитом в Будапешт, и она согласилась.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за Левую партию - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.
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В миреВенгрияКитайБудапештАлиса ВайдельВиктор ОрбанСара ВагенкнехтХДС/ХССЛевая (партия)
 
 
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