В АдГ призвали восстановить торговые и дипломатические отношения с Россией
Сопредседатель АдГ Вайдель призвала восстановить отношения с Россией и Китаем
© AP Photo / Michael SohnАлиса Вайдель
© AP Photo / Michael Sohn
Алиса Вайдель. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 фев - РИА Новости. Сопредседателем партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель подчеркнула необходимость восстановить торговые и дипломатические отношения с Китаем и Российской Федерацией, об этом она заявила на совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции в Будапеште.
"Мы как "Альтернатива для Германии" наблюдали, как отношения с нашими ближайшими соседями ухудшились. В первую очередь с Венгрией, но также и с нашими бывшими партнёрами – великими державами США, Россией и Китаем. Моя главная задача, как и задача нашей партии, – значительно улучшить и восстановить эти отношения. Именно поэтому я приехала в ваш прекрасный город – Будапешт", - заявила она.
Немецкий политик подчеркнула, что восхищена достижениями Венгрии и хотела бы в случае прихода к власти АдГ восстановить схожее благосостояние в Германии, которая "стала слабой" из-за отсутствия компетентных лидеров, зелёной политики, миграционного кризиса и провалов в стратегии по энергетике.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х написал, что приглашает Вайдель с визитом в Будапешт, и она согласилась.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за Левую партию - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.