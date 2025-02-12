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Россия и Абхазия обсуждают совместное кинопроизводство - РИА Новости, 12.02.2025
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23:12 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/abkhaziya-1998974751.html
Россия и Абхазия обсуждают совместное кинопроизводство
Россия и Абхазия обсуждают совместное кинопроизводство - РИА Новости, 12.02.2025
Россия и Абхазия обсуждают совместное кинопроизводство
Россия обсуждает с Абхазией открытие современного кинозала в Сухуме и совместное производство фильмов, заявила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T23:12:00+03:00
2025-02-12T23:12:00+03:00
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ольга любимова
фонд кино
росгосцирк
фазиль искандер
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СУХУМ, 12 фев - РИА Новости. Россия обсуждает с Абхазией открытие современного кинозала в Сухуме и совместное производство фильмов, заявила министр культуры России Ольга Любимова. "Открытие современного кинозала дало бы возможность показывать современное кино. А на будущее, конечно, очень бы хотелось, чтобы больше кино снималось в этом невероятном крае красоты, природы и архитектуры. Давайте подумаем вместе", - сказала Любимова на встрече с и.о. министра культуры Абхазии Динарой Смыр. Министр напомнила, что российские кинематографисты давно снимают кино на территории Абхазии. Но было бы хорошо, если бы это было совместное кино, отметила она. "Мы помним, как в свое время мы поддерживали юбилейный год Фазиля Искандера и "Детство Чика". Были проекты. Поэтому посмотрите. Если появятся какие-то интересные сценарии, то по линии Министерства культуры и Фонда кино мы с удовольствием поддержим", — сказала министр. Кроме того, в планах гастроли в Абхазию "Росгосцирка", а также открытие музея об истории театра и кино Абхазии. Этой работой готов заняться Бахрушинский музей, имеющий опыт помощи как небольшим региональным музеям, так и крупным театрам, сообщила министр.
https://ria.ru/20250212/lyubimova-1998974559.html
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абхазия, россия, сухум, ольга любимова, фонд кино, росгосцирк, фазиль искандер
Абхазия, Россия, Сухум, Ольга Любимова, Фонд кино, Росгосцирк, Фазиль Искандер
Россия и Абхазия обсуждают совместное кинопроизводство

РФ и Абхазия обсуждают открытие кинозала в Сухуме и совместное кинопроизводство

© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация президента Абхазии
Администрация президента Абхазии - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 12 фев - РИА Новости. Россия обсуждает с Абхазией открытие современного кинозала в Сухуме и совместное производство фильмов, заявила министр культуры России Ольга Любимова.
"Открытие современного кинозала дало бы возможность показывать современное кино. А на будущее, конечно, очень бы хотелось, чтобы больше кино снималось в этом невероятном крае красоты, природы и архитектуры. Давайте подумаем вместе", - сказала Любимова на встрече с и.о. министра культуры Абхазии Динарой Смыр.
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Министр напомнила, что российские кинематографисты давно снимают кино на территории Абхазии. Но было бы хорошо, если бы это было совместное кино, отметила она.
"Мы помним, как в свое время мы поддерживали юбилейный год Фазиля Искандера и "Детство Чика". Были проекты. Поэтому посмотрите. Если появятся какие-то интересные сценарии, то по линии Министерства культуры и Фонда кино мы с удовольствием поддержим", — сказала министр.
Кроме того, в планах гастроли в Абхазию "Росгосцирка", а также открытие музея об истории театра и кино Абхазии. Этой работой готов заняться Бахрушинский музей, имеющий опыт помощи как небольшим региональным музеям, так и крупным театрам, сообщила министр.
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АбхазияРоссияСухумОльга ЛюбимоваФонд киноРосгосциркФазиль Искандер
 
 
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