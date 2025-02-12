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Главу управления ВСК Минобороны арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 12.02.2025
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12:12 12.02.2025 (обновлено: 12:16 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/abaev-1998821202.html
Главу управления ВСК Минобороны арестовали по делу о мошенничестве
Главу управления ВСК Минобороны арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 12.02.2025
Главу управления ВСК Минобороны арестовали по делу о мошенничестве
Хамовнический суд Москвы арестовал руководителя главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса Минобороны Астемира Абаева по делу о... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:12:00+03:00
2025-02-12T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал руководителя главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса Минобороны Астемира Абаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из карточки дела. Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Астемира Абаева удовлетворено, указывается в базе суда. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Подробности в суде сообщить отказались. Как писала газета "Коммерсант", ходатайство об аресте подало Главное военное следственное управление СК, Абаев занимает должность руководителя ГВСУ-4 Военно-строительного комплекса Минобороны несколько лет.
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происшествия, москва, россия, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Главное военное следственное управление, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу управления ВСК Минобороны арестовали по делу о мошенничестве

Главу управления ВСК Минобороны Абаева арестовали по делу о мошенничестве

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Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал руководителя главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса Минобороны Астемира Абаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из карточки дела.
Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Астемира Абаева удовлетворено, указывается в базе суда. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Подробности в суде сообщить отказались.
Как писала газета "Коммерсант", ходатайство об аресте подало Главное военное следственное управление СК, Абаев занимает должность руководителя ГВСУ-4 Военно-строительного комплекса Минобороны несколько лет.
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