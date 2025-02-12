https://ria.ru/20250212/abaev-1998821202.html

Главу управления ВСК Минобороны арестовали по делу о мошенничестве

Главу управления ВСК Минобороны арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 12.02.2025

Главу управления ВСК Минобороны арестовали по делу о мошенничестве

Хамовнический суд Москвы арестовал руководителя главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса Минобороны Астемира Абаева по делу о... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:12:00+03:00

2025-02-12T12:12:00+03:00

2025-02-12T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал руководителя главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса Минобороны Астемира Абаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из карточки дела. Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Астемира Абаева удовлетворено, указывается в базе суда. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Подробности в суде сообщить отказались. Как писала газета "Коммерсант", ходатайство об аресте подало Главное военное следственное управление СК, Абаев занимает должность руководителя ГВСУ-4 Военно-строительного комплекса Минобороны несколько лет.

https://ria.ru/20241107/minoborony-1982406023.html

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