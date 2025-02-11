https://ria.ru/20250211/zoopark-1998521884.html

В Московском зоопарке рассказали, кто больше всего радуется зимним холодам

В Московском зоопарке рассказали, кто больше всего радуется зимним холодам - РИА Новости, 11.02.2025

В Московском зоопарке рассказали, кто больше всего радуется зимним холодам

Больше всего холодам в Московском зоопарке радуются большие панды, овцебыки, яки, белые медведи, волки, росомаха и манул, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T03:53:00+03:00

2025-02-11T03:53:00+03:00

2025-02-11T03:53:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Больше всего холодам в Московском зоопарке радуются большие панды, овцебыки, яки, белые медведи, волки, росомаха и манул, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. Там рассказали, что жизнь в зоопарке в холодный сезон не замирает, а даже становится более насыщенной и многообразной. "В спячку впадает всего несколько видов животных, которых действительно в это время нельзя увидеть: это сурки, бурый и гималайский медведи и белогрудые ежи. А для тех видов, которых в природе можно встретить в регионах с суровым климатом, зима - это настоящее раздолье. Холодам радуются большие панды, овцебыки, яки, белые медведи, волки, росомаха, манул. Их отросший к зиме густой мех и жировой запас прекрасно защищают от холода", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что теплолюбивые животные переходят в крытые вольеры, но посетители могут туда войти и посмотреть на обитателей. В зоопарке сообщили, что большие панды очень любят зиму, они играют со снежками, катаются с импровизированных горок. В этом году со снегом впервые познакомилась панда Катюша, она с удовольствием уже валяется в сугробах. В сильные морозы панды не выходят в уличные вольеры, но посетители могут увидеть их в павильоне "Фауна Китая". Индийские слоны достаточно восприимчивы к перепадам температур. Они наиболее комфортно чувствуют себя в жарком и умеренно влажном климате, к нему они приспособлены как нельзя лучше, а с морозами дело обстоит иначе, отметили в пресс-службе. "Семейство наших азиатских слонов - Памир, Пипита и их дочь Киприда - переезжают в закрытый павильон "Слоновник" с наступлением заморозков. Пока температура не опускается ниже плюс пяти градусов, они продолжают гулять на свежем воздухе. Однако, даже когда температура приближается к нулю и выпадает снег, они могут выйти на улицу на небольшую прогулку. Хотя большую часть времени зимой они всё-таки проводят в закрытых помещениях, где их могут увидеть посетители", - рассказали в зоосаде. Отмечается, что зимой выходят на прогулку и другие теплолюбивые животные, например, азиатские львы и зебры. При этом все теплолюбивые животные уже перешли под крышу, речь идет о таких обитателях зоосада, как обезьяны, жираф, медоеды, капибары, сурикаты, карликовый бегемот Ксюша, черепахи. "Капибары Кузьма и Малая, а также их дети уже давно отправились зимовать в закрытый вольер. В их "зимнем доме" поддерживается оптимальная температура и влажность, а скучать водосвинкам не дают специальные тренинги, которые с ними регулярно проводят киперы. Всю зиму они активно занимаются: по просьбе зоологов животные встают на весы, охотно дают осмотреть свои лапки и зубы… у них отличный аппетит, они с наслаждением обгладывают ивовые веники, хрустят овощными смесями и лакомятся сеном", - рассказали в зоопарке. В открытый вольер капибары переберутся в конце весны. Если май будет достаточно теплым и солнечным, то они начнут выходить на прогулки уже после майских праздников, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что многие обитатели Московского зоопарка основательно готовятся к зиме. Густой мех необходим многим животным для выживания в суровых климатических условиях, например, снежному барсу, дальневосточному леопарду, амурскому тигру. Пышной и теплой шерстью могут похвастаться и другие представители фауны России - это еноты и енотовидные собаки. Мех также согревает овцебыков, песцов, манула. "Ну и, конечно, белые медведи - они всегда рады снегу и морозам. В такую погоду они любят не только гулять и зарываться в снежные кучи, но даже купаться. К нашей белой медведице Айке в бассейн запускают карпов - и она с радостью на них охотится", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250209/terpey-1998299629.html

https://ria.ru/20250207/luchik-1997901382.html

https://ria.ru/20250131/panda-1996710270.html

https://ria.ru/20250129/zoopark-1996190026.html

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общество, россия, московский зоопарк