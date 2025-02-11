https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998736667.html

В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского об обмене территориями

В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского об обмене территориями - РИА Новости, 11.02.2025

В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского об обмене территориями

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями "гласом РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T23:19:00+03:00

2025-02-11T23:19:00+03:00

2025-02-11T23:19:00+03:00

россия

курская область

брянская область

владимир зеленский

дмитрий белик

владимир путин

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями "гласом вопиющего в пустыне" и добавил, что земли России не подлежат ни обмену, ни раздаче. Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел. "Зеленский видимо забыл, что переговоры - это двусторонний формат, а не театр одного актера. Наши земли не подлежат ни обмену, ни раздаче. Видимо Зеленскому очень обидно, что фактически стороной переговоров он не является, а лишь исполнитель чужой воли. Так что его заявление - это глас вопиющего в пустыне", - сказал Белик РИА Новости. Депутат подчеркнул, что трудно понять, чем руководствовался Зеленский, когда отправлял на убой войска в Курскую область. "Может надеялся таким образом приобрести билет в элитный политический клуб западного мира. Билет ему возможно и дали, но из разряда "стоячих" - только в коридоре постоять, пока "взрослые" политики будут решать судьбу Украины", - сказал депутат. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 59 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998722554.html

https://ria.ru/20250211/zelenskij-1998716422.html

https://ria.ru/20241101/gosduma-1981435203.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир зеленский, дмитрий белик, владимир путин, вооруженные силы украины