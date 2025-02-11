https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998734362.html

В Харьковской области ответили на слова Зеленского об обмене территориями

В Харьковской области ответили на слова Зеленского об обмене территориями - РИА Новости, 11.02.2025

В Харьковской области ответили на слова Зеленского об обмене территориями

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, комментируя заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями, заявил РИА... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T22:53:00+03:00

2025-02-11T22:53:00+03:00

2025-02-11T22:53:00+03:00

россия

курская область

украина

владимир зеленский

виталий ганчев

владимир путин

вооруженные силы украины

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992939291_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_a04ca3c9736efb9bdb922318df974f03.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, комментируя заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями, заявил РИА Новости, что руководство Украины может получить только участок земли "метра на два" и без всякого обмена. Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел. "За все преступления, которые совершило украинское политическое руководство и приспешники этого режима, причем начиная со времен госпереворота в 2014 году, все, что они могут получить - причем абсолютно даром, без какого-либо обмена - это участок земли метра на два в длину и полтора в глубину, а место в этом смысле имеет значение уже в меньшей степени. И вообще не имеют значения все те "хотелки", которые озвучивает Зеленский. Это мечты…" - заявил Ганчев агентству. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 59 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972343405.html

https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998722554.html

россия

курская область

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, украина, владимир зеленский, виталий ганчев, владимир путин, вооруженные силы украины, харьковская область