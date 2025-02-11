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В Харьковской области ответили на слова Зеленского об обмене территориями - РИА Новости, 11.02.2025
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22:53 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998734362.html
В Харьковской области ответили на слова Зеленского об обмене территориями
В Харьковской области ответили на слова Зеленского об обмене территориями - РИА Новости, 11.02.2025
В Харьковской области ответили на слова Зеленского об обмене территориями
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, комментируя заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями, заявил РИА... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T22:53:00+03:00
2025-02-11T22:53:00+03:00
россия
курская область
украина
владимир зеленский
виталий ганчев
владимир путин
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, комментируя заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями, заявил РИА Новости, что руководство Украины может получить только участок земли "метра на два" и без всякого обмена. Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел. "За все преступления, которые совершило украинское политическое руководство и приспешники этого режима, причем начиная со времен госпереворота в 2014 году, все, что они могут получить - причем абсолютно даром, без какого-либо обмена - это участок земли метра на два в длину и полтора в глубину, а место в этом смысле имеет значение уже в меньшей степени. И вообще не имеют значения все те "хотелки", которые озвучивает Зеленский. Это мечты…" - заявил Ганчев агентству. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 59 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972343405.html
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998722554.html
россия
курская область
украина
харьковская область
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россия, курская область, украина, владимир зеленский, виталий ганчев, владимир путин, вооруженные силы украины, харьковская область
Россия, Курская область, Украина, Владимир Зеленский, Виталий Ганчев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
В Харьковской области ответили на слова Зеленского об обмене территориями

Ганчев: Украина может получить только участок земли метра на два и без обмена

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, комментируя заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями, заявил РИА Новости, что руководство Украины может получить только участок земли "метра на два" и без всякого обмена.
Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Зеленский назвал уничтожение ВСУ в Курской области украинским планом
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"За все преступления, которые совершило украинское политическое руководство и приспешники этого режима, причем начиная со времен госпереворота в 2014 году, все, что они могут получить - причем абсолютно даром, без какого-либо обмена - это участок земли метра на два в длину и полтора в глубину, а место в этом смысле имеет значение уже в меньшей степени. И вообще не имеют значения все те "хотелки", которые озвучивает Зеленский. Это мечты…" - заявил Ганчев агентству.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 59 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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Вчера, 20:33
 
РоссияКурская областьУкраинаВладимир ЗеленскийВиталий ГанчевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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