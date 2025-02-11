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Зеленский неожиданно отреагировал на вопрос о Байдене - РИА Новости, 11.02.2025
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20:47 11.02.2025 (обновлено: 21:37 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998723742.html
Зеленский неожиданно отреагировал на вопрос о Байдене
Зеленский неожиданно отреагировал на вопрос о Байдене - РИА Новости, 11.02.2025
Зеленский неожиданно отреагировал на вопрос о Байдене
Владимир Зеленский во время интервью изданию The Guardian рассмеялся на вопрос о роли бывшего американского президента Джо Байдена в конфликте на Украине. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T20:47:00+03:00
2025-02-11T21:37:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский во время интервью изданию The Guardian рассмеялся на вопрос о роли бывшего американского президента Джо Байдена в конфликте на Украине."На вопрос о том, войдет Байден в историю как человек, который помог спасти Украину, или как человек, который слишком медленно отреагировал на вызов Путина, Зеленский рассмеялся и сказал, что на данном этапе это "очень сложно" сказать", — говорится в материале.Отмечается, что глава киевского режима также раскритиковал изначальное нежелание Байдена поставлять Украине оружие.Кроме этого, Зеленский заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией.Срок полномочий лидера киевского режима истек 20 мая прошлого года, но выборы президента на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер. При этом, по его словам, Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины, в том числе с Зеленским, если он победит на выборах. Однако для этого киевские власти должны найти способ отменить указ, запрещающий им вступать в переговоры с Москвой, для проведения президентских выборов им нужно также отменить военное положение.В середине июня президент России выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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в мире, россия, украина, джо байден, владимир путин, москва, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Москва, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский неожиданно отреагировал на вопрос о Байдене

Зеленский рассмеялся на вопрос о роли Байдена в украинском конфликте

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский во время интервью изданию The Guardian рассмеялся на вопрос о роли бывшего американского президента Джо Байдена в конфликте на Украине.
"На вопрос о том, войдет Байден в историю как человек, который помог спасти Украину, или как человек, который слишком медленно отреагировал на вызов Путина, Зеленский рассмеялся и сказал, что на данном этапе это "очень сложно" сказать", — говорится в материале.
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Отмечается, что глава киевского режима также раскритиковал изначальное нежелание Байдена поставлять Украине оружие.
Кроме этого, Зеленский заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией.
Срок полномочий лидера киевского режима истек 20 мая прошлого года, но выборы президента на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как отмечал Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер. При этом, по его словам, Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины, в том числе с Зеленским, если он победит на выборах. Однако для этого киевские власти должны найти способ отменить указ, запрещающий им вступать в переговоры с Москвой, для проведения президентских выборов им нужно также отменить военное положение.
В середине июня президент России выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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