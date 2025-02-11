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В Госдуме ответили Зеленскому фразой из романа "Двенадцать стульев" - РИА Новости, 11.02.2025
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20:33 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998722554.html
В Госдуме ответили Зеленскому фразой из романа "Двенадцать стульев"
В Госдуме ответили Зеленскому фразой из романа "Двенадцать стульев" - РИА Новости, 11.02.2025
В Госдуме ответили Зеленскому фразой из романа "Двенадцать стульев"
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями, заочно... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T20:33:00+03:00
2025-02-11T20:33:00+03:00
россия
курская область
брянская область
леонид ивлев
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями, заочно ответил ему фразой из романа "Двенадцать стульев". Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел. "Главарю киевского режима следует восполнить недостатки образования и перечитать роман советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", кстати, уроженцев русской Одессы. В нем, в главе 39-й один из главных героев произносит фразу: "Торг здесь неуместен", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, Россия своей землей не торгует, свою землю не меняет. "Россия свою землю уже освобождала от шведов, поляков, французов, немцев и прочей фашистской нечисти. Так было в истории, так будет всегда", - сказал депутат. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 59 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250209/sheremet-1998309348.html
https://ria.ru/20241101/gosduma-1981435203.html
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россия, курская область, брянская область, леонид ивлев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф
Россия, Курская область, Брянская область, Леонид Ивлев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме ответили Зеленскому фразой из романа "Двенадцать стульев"

Депутат Ивлев заочно ответил Зеленскому фразой из романа "Двенадцать стульев"

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями, заочно ответил ему фразой из романа "Двенадцать стульев".
Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В Госдуме назвали Зеленского безумцем после заявления о перемирии
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"Главарю киевского режима следует восполнить недостатки образования и перечитать роман советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", кстати, уроженцев русской Одессы. В нем, в главе 39-й один из главных героев произносит фразу: "Торг здесь неуместен", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, Россия своей землей не торгует, свою землю не меняет.
"Россия свою землю уже освобождала от шведов, поляков, французов, немцев и прочей фашистской нечисти. Так было в истории, так будет всегда", - сказал депутат.
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В Госдуме прокомментировали планы Зеленского на Курскую область
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 59 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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10 февраля, 13:03
 
РоссияКурская областьБрянская областьЛеонид ИвлевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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