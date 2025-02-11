https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998722554.html

В Госдуме ответили Зеленскому фразой из романа "Двенадцать стульев"

В Госдуме ответили Зеленскому фразой из романа "Двенадцать стульев" - РИА Новости, 11.02.2025

В Госдуме ответили Зеленскому фразой из романа "Двенадцать стульев"

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями, заочно... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T20:33:00+03:00

2025-02-11T20:33:00+03:00

2025-02-11T20:33:00+03:00

россия

курская область

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леонид ивлев

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями, заочно ответил ему фразой из романа "Двенадцать стульев". Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел. "Главарю киевского режима следует восполнить недостатки образования и перечитать роман советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", кстати, уроженцев русской Одессы. В нем, в главе 39-й один из главных героев произносит фразу: "Торг здесь неуместен", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, Россия своей землей не торгует, свою землю не меняет. "Россия свою землю уже освобождала от шведов, поляков, французов, немцев и прочей фашистской нечисти. Так было в истории, так будет всегда", - сказал депутат. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 59 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250209/sheremet-1998309348.html

https://ria.ru/20241101/gosduma-1981435203.html

https://ria.ru/20250210/gosduma-1998388066.html

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россия, курская область, брянская область, леонид ивлев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф