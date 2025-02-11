https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998714136.html

СМИ: Зеленский хочет отправить на фронт критиковавшего руководство генерала

СМИ: Зеленский хочет отправить на фронт критиковавшего руководство генерала - РИА Новости, 11.02.2025

СМИ: Зеленский хочет отправить на фронт критиковавшего руководство генерала

Бывшего командующего объединенными силами Украины, генерал-лейтенанта Сергея Наева хотят отправить на фронт после его критики действий политического руководства РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T19:28:00+03:00

2025-02-11T19:28:00+03:00

2025-02-11T19:38:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

сергей наев

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывшего командующего объединенными силами Украины, генерал-лейтенанта Сергея Наева хотят отправить на фронт после его критики действий политического руководства страны, сообщило украинское издание "Цензор.нет". Владимир Зеленский в феврале 2024 года уволил Наева с должности командующего объединенными силами Украины. По данным СМИ, после этого Наев находился в распоряжении министра обороны, никакой штатной должности в армии не имел. "Сегодня генерал-лейтенант Сергей Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы "Великая Новоселка… Руководство ВСУ получило прямой приказ от президента Зеленского ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Цензор.нет". По информации издания, это решение было принято после интервью Наева, в котором он возложил ответственность за провал подготовки Украины к российской военной спецоперации на политическое руководство страны и Зеленского. "По данным наших источников, Наев получил боевое распоряжение, но сослался на невозможность его немедленного исполнения, поскольку должность командира тактической группы внештатная, это временный орган управления, и для назначения на эту должность нужно иметь штатную должность в ВСУ. Зеленский не знал об этом, и все так спешили выполнить его эмоциональную команду, что на детали никто не обратил внимание. Теперь минобороны и офис президента думают какую должность предоставить Наеву, чтобы отправить его в тактическую группу", - пишет издание.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992352497.html

https://ria.ru/20241211/ft-1988460992.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сергей наев