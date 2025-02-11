https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998558443.html

Зеленский получил серьезное предупреждение из-за ситуации на Украине

Зеленский получил серьезное предупреждение из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 11.02.2025

Зеленский получил серьезное предупреждение из-за ситуации на Украине

Владимир Зеленский столкнулся с большими проблемами из-за президента США Дональда Трампа и продвижения российских военных на Украине, пишет бывший помощник... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T10:34:00+03:00

2025-02-11T10:34:00+03:00

2025-02-11T10:34:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский столкнулся с большими проблемами из-за президента США Дональда Трампа и продвижения российских военных на Украине, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy. "Украина пытается выиграть время и предотвратить крупный прорыв, который может привести к краху обороноспособности страны", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Киев теряет солдат большими темпами, как на поле боя, так и из-за дезертирства. Кроме того, Зеленский больше не может рассчитывать на огромные поставки оружия из США, что неизбежно приведет к дальнейшему ослаблению ВСУ. Вместе с тем, администрация Трампа хочет, чтобы выборы на Украине прошли, возможно, уже этой осенью, при этом, чтобы Зеленского сменил другой кандидат, считает Брайен. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998539053.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сша, вооруженные силы украины, дональд трамп