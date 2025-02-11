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Зеленский получил серьезное предупреждение из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 11.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998558443.html
Зеленский получил серьезное предупреждение из-за ситуации на Украине
Зеленский получил серьезное предупреждение из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 11.02.2025
Зеленский получил серьезное предупреждение из-за ситуации на Украине
Владимир Зеленский столкнулся с большими проблемами из-за президента США Дональда Трампа и продвижения российских военных на Украине, пишет бывший помощник... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:34:00+03:00
2025-02-11T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
сша
вооруженные силы украины
дональд трамп
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский столкнулся с большими проблемами из-за президента США Дональда Трампа и продвижения российских военных на Украине, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy. "Украина пытается выиграть время и предотвратить крупный прорыв, который может привести к краху обороноспособности страны", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Киев теряет солдат большими темпами, как на поле боя, так и из-за дезертирства. Кроме того, Зеленский больше не может рассчитывать на огромные поставки оружия из США, что неизбежно приведет к дальнейшему ослаблению ВСУ. Вместе с тем, администрация Трампа хочет, чтобы выборы на Украине прошли, возможно, уже этой осенью, при этом, чтобы Зеленского сменил другой кандидат, считает Брайен. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998539053.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша, вооруженные силы украины, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп
Зеленский получил серьезное предупреждение из-за ситуации на Украине

W&S: Зеленский столкнулся с большими проблемами из-за Трампа и продвижения ВС РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский столкнулся с большими проблемами из-за президента США Дональда Трампа и продвижения российских военных на Украине, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

"Украина пытается выиграть время и предотвратить крупный прорыв, который может привести к краху обороноспособности страны", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Киев теряет солдат большими темпами, как на поле боя, так и из-за дезертирства. Кроме того, Зеленский больше не может рассчитывать на огромные поставки оружия из США, что неизбежно приведет к дальнейшему ослаблению ВСУ.

Вместе с тем, администрация Трампа хочет, чтобы выборы на Украине прошли, возможно, уже этой осенью, при этом, чтобы Зеленского сменил другой кандидат, считает Брайен.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСШАВооруженные силы УкраиныДональд Трамп
 
 
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