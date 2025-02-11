Маск неожиданно отреагировал на заявление Зеленского
Маск осудил заявление Зеленского о выборах на Украине
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского об отмене выборов на Украине.
Глава киевского режима в интервью ITV News заявил, что пока продолжается конфликт, все население Украины "выступает против выборов".
Глава киевского режима в интервью ITV News заявил, что пока продолжается конфликт, все население Украины "выступает против выборов".
"Конечно", — с иронией написал Маск.
В мае прошлого года Маск задумался, какую роль играют США в якобы "защите демократии" на Украине после истечения срока полномочий Владимира Зеленского.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
В мае прошлого года Маск задумался, какую роль играют США в якобы "защите демократии" на Украине после истечения срока полномочий Владимира Зеленского.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".