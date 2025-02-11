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Маск неожиданно отреагировал на заявление Зеленского - РИА Новости, 11.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 11.02.2025 (обновлено: 12:18 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998535211.html
Маск неожиданно отреагировал на заявление Зеленского
Маск неожиданно отреагировал на заявление Зеленского - РИА Новости, 11.02.2025
Маск неожиданно отреагировал на заявление Зеленского
Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского об отмене выборов на Украине. Глава киевского режима в интервью ITV... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:35:00+03:00
2025-02-11T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
илон маск
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского об отмене выборов на Украине. Глава киевского режима в интервью ITV News заявил, что пока продолжается конфликт, все население Украины "выступает против выборов". "Конечно", — с иронией написал Маск. В мае прошлого года Маск задумался, какую роль играют США в якобы "защите демократии" на Украине после истечения срока полномочий Владимира Зеленского. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998539053.html
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998558443.html
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в мире, украина, илон маск, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Илон Маск, Владимир Зеленский
Маск неожиданно отреагировал на заявление Зеленского

Маск осудил заявление Зеленского о выборах на Украине

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского об отмене выборов на Украине.

Глава киевского режима в интервью ITV News заявил, что пока продолжается конфликт, все население Украины "выступает против выборов".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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"Конечно", — с иронией написал Маск.

В мае прошлого года Маск задумался, какую роль играют США в якобы "защите демократии" на Украине после истечения срока полномочий Владимира Зеленского.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
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10:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИлон МаскВладимир Зеленский
 
 
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