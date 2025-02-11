https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998535211.html

Маск неожиданно отреагировал на заявление Зеленского

Маск неожиданно отреагировал на заявление Зеленского - РИА Новости, 11.02.2025

Маск неожиданно отреагировал на заявление Зеленского

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского об отмене выборов на Украине. Глава киевского режима в интервью ITV... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:35:00+03:00

2025-02-11T08:35:00+03:00

2025-02-11T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

илон маск

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976607216_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_8fa754a9d6a07ac80b1fe519d1533153.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского об отмене выборов на Украине. Глава киевского режима в интервью ITV News заявил, что пока продолжается конфликт, все население Украины "выступает против выборов". "Конечно", — с иронией написал Маск. В мае прошлого года Маск задумался, какую роль играют США в якобы "защите демократии" на Украине после истечения срока полномочий Владимира Зеленского. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998539053.html

https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998558443.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, илон маск, владимир зеленский