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Захарова обвинила Зеленского в попытке скрыть масштабы катастрофы ВСУ
Захарова обвинила Зеленского в попытке скрыть масштабы катастрофы ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025
Захарова обвинила Зеленского в попытке скрыть масштабы катастрофы ВСУ
Владимир Зеленский пытается скрыть истинные масштабы катастрофы ВСУ в Курской области, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:45:00+03:00
2025-02-11T19:45:00+03:00
2025-02-11T22:30:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается скрыть истинные масштабы катастрофы ВСУ в Курской области, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. Так дипломат отреагировала на заявление Зеленского о том, что Киев предложит Москве прямой обмен территориями, отказавшись от земель, которые украинские боевики удерживают в Курской области. "В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении", — указала она.В середине января Минобороны сообщило, что украинские военные несут значительные потери и отступают на этом направлении. Освобождены 63,2 процента (801 квадратный километр) от изначально занятой противником российской территории.За январь ВСУ потеряли в Курской области:Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
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В мире, Курская область, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Киев
Захарова обвинила Зеленского в попытке скрыть масштабы катастрофы ВСУ
Захарова: Зеленский хочет скрыть масштабы катастрофы ВСУ в Курской области