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Захарова обвинила Зеленского в попытке скрыть масштабы катастрофы ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025
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19:45 11.02.2025 (обновлено: 22:30 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/zelenskij-1998716422.html
Захарова обвинила Зеленского в попытке скрыть масштабы катастрофы ВСУ
Захарова обвинила Зеленского в попытке скрыть масштабы катастрофы ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025
Захарова обвинила Зеленского в попытке скрыть масштабы катастрофы ВСУ
Владимир Зеленский пытается скрыть истинные масштабы катастрофы ВСУ в Курской области, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:45:00+03:00
2025-02-11T22:30:00+03:00
в мире
курская область
россия
москва
владимир зеленский
мария захарова
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается скрыть истинные масштабы катастрофы ВСУ в Курской области, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. Так дипломат отреагировала на заявление Зеленского о том, что Киев предложит Москве прямой обмен территориями, отказавшись от земель, которые украинские боевики удерживают в Курской области. "В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении", — указала она.В середине января Минобороны сообщило, что украинские военные несут значительные потери и отступают на этом направлении. Освобождены 63,2 процента (801 квадратный километр) от изначально занятой противником российской территории.За январь ВСУ потеряли в Курской области:Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
https://ria.ru/20250211/front-1998005204.html
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в мире, курская область, россия, москва, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, киев
В мире, Курская область, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Киев
Захарова обвинила Зеленского в попытке скрыть масштабы катастрофы ВСУ

Захарова: Зеленский хочет скрыть масштабы катастрофы ВСУ в Курской области

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается скрыть истинные масштабы катастрофы ВСУ в Курской области, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
Так дипломат отреагировала на заявление Зеленского о том, что Киев предложит Москве прямой обмен территориями, отказавшись от земель, которые украинские боевики удерживают в Курской области.
Артиллеристы за работой - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
"Котел сжимается". Что морпехи приготовили для ВСУ в Курской области
Вчера, 08:00
"В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении", — указала она.
В середине января Минобороны сообщило, что украинские военные несут значительные потери и отступают на этом направлении. Освобождены 63,2 процента (801 квадратный километр) от изначально занятой противником российской территории.
За январь ВСУ потеряли в Курской области:
  • более 5,6 тысячи человек;
  • свыше 570 единиц техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномет, более 210 автомобилей.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
"Закономерный финал". Поддубный высказался о ситуации в Курской области
10 февраля, 20:10

Позиция России по урегулированию конфликта

В июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреКурская областьРоссияМоскваВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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