https://ria.ru/20250211/zaslugi-1998649727.html

Заслуги спецслужб в атомном проекте СССР равны вкладу науки, заявил Лихачев

Заслуги спецслужб в атомном проекте СССР равны вкладу науки, заявил Лихачев - РИА Новости, 11.02.2025

Заслуги спецслужб в атомном проекте СССР равны вкладу науки, заявил Лихачев

Заслуги сотрудников советских органов госбезопасности в успехе атомного проекта СССР сравнимы со вкладом ученых, "Росатом" и сейчас активно сотрудничает со... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:35:00+03:00

2025-02-11T15:35:00+03:00

2025-02-11T16:04:00+03:00

безопасность

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игорь курчатов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Заслуги сотрудников советских органов госбезопасности в успехе атомного проекта СССР сравнимы со вкладом ученых, "Росатом" и сейчас активно сотрудничает со спецслужбами, совместно обеспечивая защиту гостайны, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Сила советского атомного проекта была в том, что в рамках его организационных структур были объединены "ученые, промышленники и, конечно же, специальные службы", сказал Лихачев во вторник в штаб-квартире "Росатома" на мероприятии, посвященном предстоящему 80-летию атомной отрасли РФ. "И нельзя не упомянуть в эти юбилейные дни вклад НКВД, НКГБ, где были объединены функции разведки и контрразведки - это и доставка необходимых разведывательных материалов, и защита атомного проекта, защита государственной тайны от посягательств", - отметил глава "Росатома". По словам Лихачева, его в свое время поразил тот факт, что научный руководитель атомного проекта СССР академик Игорь Курчатов лично изучил несколько тысяч листов секретной информации, полученной советской разведкой. "Представляете, какой объем оперативной работы надо было провести, чтобы такое количество материалов достать, зашифровать, переправить через множество границ, расшифровать и перевести в состояние, удобоваримое для работы наших ученых?" - добавил он. "Поэтому вклад специальных служб в атомный проект сопоставим со вкладом ученых и промышленников. Мы об этом помним. И, конечно же, продолжаем активно сотрудничать, в первую очередь с точки зрения сохранности материальных активов и защиты государственной тайны", - подчеркнул Лихачев. Самой великой из известных операций разведки в советской, а может, и мировой истории специалисты считают получение сведений, которые помогли создать отечественное ядерное оружие. От резидентур в США, Англии и других странах внешняя и военная разведка СССР получили необходимую информацию, позволившую Советскому Союзу в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области. Так, разведка, добыв информацию о начале работ по атомной бомбе на Западе, дала тот первый импульс, который "запустил" советский атомный проект. Впоследствии данные разведки помогали отечественным атомщикам сверяться с зарубежным опытом в отношении тех оригинальных идей и разработок, которые вели сами, и достигать наилучших результатов. При этом сокращались сроки освоения новых идей и технологий, уходили от ненужной траты средств в условиях жесткого цейтнота на фоне наращивания США своего ядерного арсенала. В ноябре 1945 года в структуре органов госбезопасности СССР был организован отдел "К". Основной задачей, возложенной на него, стало проведение контрразведывательной работы на объектах атомной промышленности. Кадровый состав отдела набирался в том числе из опытных сотрудников военной контрразведки "Смерш". Была разработана целая система мер, призванных не допустить утечки информации, составляющей государственную и военную тайну. Причем режим секретности соблюдался не только в научных лабораториях или на производственных площадках. И советские контрразведчики успешно выполнили свою работу. Для США, как признавали в самом Вашингтоне, стало полной неожиданностью известие об успешном испытании первого ядерного заряда СССР 29 августа 1949-го – гораздо раньше, чем ожидали по ту сторону Атлантики. Российская атомная отрасль в 2025 году отметит свое 80-летие. Она ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации атомного проекта СССР.

https://ria.ru/20240829/kontrrazvedka-1969111712.html

https://ria.ru/20250211/putin-1998625064.html

https://ria.ru/20240829/sssr-1969102793.html

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безопасность, космос - риа наука, ссср, сша, россия, алексей лихачев, игорь курчатов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"