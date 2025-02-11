https://ria.ru/20250211/zapad-1998585795.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 11.02.2025

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 215 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:13:00+03:00

2025-02-11T12:13:00+03:00

2025-02-11T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 215 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленый Гай, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Ямполовка и Звановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США и два автомобиля, уничтожены три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)