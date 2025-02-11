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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 11.02.2025
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12:13 11.02.2025 (обновлено: 12:18 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/zapad-1998585795.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 11.02.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 215 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:13:00+03:00
2025-02-11T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 215 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленый Гай, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Ямполовка и Звановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США и два автомобиля, уничтожены три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 215 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленый Гай, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Ямполовка и Звановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США и два автомобиля, уничтожены три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
Артиллеристы за работой - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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