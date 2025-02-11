https://ria.ru/20250211/zalozhnik-1998561827.html
В Израиле заявили о смерти заложника в плену у ХАМАС
В Израиле заявили о смерти заложника в плену у ХАМАС - РИА Новости, 11.02.2025
В Израиле заявили о смерти заложника в плену у ХАМАС
В плену у движения ХАМАС умер один из заложников, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на представителей кибуца Кисуфим. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:45:00+03:00
2025-02-11T10:45:00+03:00
2025-02-11T15:39:00+03:00
в мире
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тель-авив
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сша
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В плену у движения ХАМАС умер один из заложников, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на представителей кибуца Кисуфим."С тяжелым сердцем мы, члены кибуца (поселение. — Прим. ред.), сегодня утром получили известие об убийстве в плену у ХАМАС нашего дорогого друга Шломо Мансура, 86 лет, который был похищен из своего дома в кибуце Кисуфим в результате террористического нападения ХАМАС 7 октября 2023 года", — говорится в публикации.Телеканал утверждает, что за все 494 дня бойцы ХАМАС не уведомляли Израиль о состоянии его здоровья. При этом Тель-Авив решил, что его нет в живых на основе "разведывательных данных, собранных в течение последних нескольких месяцев".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предположила, что Мансура убили 7 октября 2023 года, а его тело забрали в Газу, говорится в публикации.В понедельник представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение отложило запланированное на субботу освобождение заложников из-за несоблюдения Израилем соглашения. В числе нарушений он отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Тель-Авива с доставкой гуманитарной помощи в анклав.Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников и призвало посредников оказать давление на Тель-Авив, чтобы обмен прошел в срок.В свою очередь, президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад".Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Тель-Авивом и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, состоялись пять обменов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250211/erdogan-1998554096.html
https://ria.ru/20250208/netanjahu-1998201357.html
https://ria.ru/20250206/gaza-1997741626.html
https://ria.ru/20250210/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, сектор газа, тель-авив, дональд трамп, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, Тель-Авив, Дональд Трамп, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Израиле заявили о смерти заложника в плену у ХАМАС
В Израиле заявили о смерти 86-летнего заложника в плену у ХАМАС
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
В плену у движения ХАМАС умер один из заложников, сообщил 12-й канал
израильского телевидения со ссылкой на представителей кибуца Кисуфим.
"С тяжелым сердцем мы, члены кибуца (поселение. — Прим. ред.), сегодня утром получили известие об убийстве в плену у ХАМАС
нашего дорогого друга Шломо Мансура, 86 лет, который был похищен из своего дома в кибуце Кисуфим в результате террористического нападения ХАМАС 7 октября 2023 года", — говорится в публикации.
Телеканал утверждает, что за все 494 дня бойцы ХАМАС не уведомляли Израиль
о состоянии его здоровья. При этом Тель-Авив решил, что его нет в живых на основе "разведывательных данных, собранных в течение последних нескольких месяцев".
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предположила, что Мансура убили 7 октября 2023 года, а его тело забрали в Газу, говорится в публикации.
В понедельник представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение отложило запланированное на субботу освобождение заложников из-за несоблюдения Израилем соглашения. В числе нарушений он отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Тель-Авива с доставкой гуманитарной помощи в анклав.
Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников и призвало посредников оказать давление на Тель-Авив, чтобы обмен прошел в срок.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп
потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад".
Перемирие на Ближнем Востоке
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Тель-Авивом и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, состоялись пять обменов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.