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В Израиле заявили о смерти заложника в плену у ХАМАС

В Израиле заявили о смерти заложника в плену у ХАМАС - РИА Новости, 11.02.2025

В Израиле заявили о смерти заложника в плену у ХАМАС

В плену у движения ХАМАС умер один из заложников, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на представителей кибуца Кисуфим. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T10:45:00+03:00

2025-02-11T10:45:00+03:00

2025-02-11T15:39:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В плену у движения ХАМАС умер один из заложников, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на представителей кибуца Кисуфим."С тяжелым сердцем мы, члены кибуца (поселение. — Прим. ред.), сегодня утром получили известие об убийстве в плену у ХАМАС нашего дорогого друга Шломо Мансура, 86 лет, который был похищен из своего дома в кибуце Кисуфим в результате террористического нападения ХАМАС 7 октября 2023 года", — говорится в публикации.Телеканал утверждает, что за все 494 дня бойцы ХАМАС не уведомляли Израиль о состоянии его здоровья. При этом Тель-Авив решил, что его нет в живых на основе "разведывательных данных, собранных в течение последних нескольких месяцев".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предположила, что Мансура убили 7 октября 2023 года, а его тело забрали в Газу, говорится в публикации.В понедельник представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение отложило запланированное на субботу освобождение заложников из-за несоблюдения Израилем соглашения. В числе нарушений он отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Тель-Авива с доставкой гуманитарной помощи в анклав.Движение назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников и призвало посредников оказать давление на Тель-Авив, чтобы обмен прошел в срок.В свою очередь, президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад".Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Тель-Авивом и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, состоялись пять обменов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

https://ria.ru/20250211/erdogan-1998554096.html

https://ria.ru/20250208/netanjahu-1998201357.html

https://ria.ru/20250206/gaza-1997741626.html

https://ria.ru/20250210/konflikt-1915630213.html

израиль

сектор газа

тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, сектор газа, тель-авив, дональд трамп, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году