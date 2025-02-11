https://ria.ru/20250211/zaliv-1998531943.html

Залив Америки начал официально появляться на картах Google

Залив Америки начал официально появляться на картах Google - РИА Новости, 11.02.2025

Залив Америки начал официально появляться на картах Google

Компания Google сообщила, что официально начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T07:53:00+03:00

2025-02-11T07:53:00+03:00

2025-02-11T10:35:00+03:00

в мире

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дональд трамп

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Компания Google сообщила, что официально начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки. Ранее Google сообщила, что название Залив Америки появится на картографическом сервисе Google Maps в США, когда появятся соответствующие обновления в Информационной системе географических названий (GNIS) страны. По сообщению компании, пользователи сервиса США и Мексики видят свое официальное местное название, а в остальном мире - оба названия. "В США Информационная система географических названий (GNIS) официально обновила (название - ред.) "Мексиканский залив" на "Залив Америки". Как мы объявили две недели назад и в соответствии с нашей давней практикой, мы начинаем внедрять изменения, чтобы отразить это обновление", - говорится в сообщении в блоге компании. В публикации отмечается, что те, кто использует сервис Google Maps в США, будут видеть вариант Залив Америки, те, кто находится в Мексике, - Мексиканский залив, а все остальные будут видеть оба названия, одно из которых будет написано в скобках. В России на картах сервиса также отображается двойное название: под Мексиканским заливом в скобках указывается Залив Америки. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки.

https://ria.ru/20250130/meksika-1996489384.html

https://ria.ru/20250121/zaliv-1994894455.html

сша

мексиканский залив

мексика

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в мире, сша, мексиканский залив, мексика, дональд трамп, google