https://ria.ru/20250211/zaes-1998685510.html

На ЗАЭС отключили высоковольтную линию энергоснабжения

На ЗАЭС отключили высоковольтную линию энергоснабжения - РИА Новости, 11.02.2025

На ЗАЭС отключили высоковольтную линию энергоснабжения

Высоковольтная линия 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена на Запорожской АЭС, электроснабжение станции происходит по линии 750 кВ "Днепровская", сообщила... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:26:00+03:00

2025-02-11T17:26:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Высоковольтная линия 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена на Запорожской АЭС, электроснабжение станции происходит по линии 750 кВ "Днепровская", сообщила пресс-служба станции."На Запорожской АЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская ". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", - говорится в Telegram-канале станции.Все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщили в пресс-службе.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250206/zaes-1997681926.html

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запорожская аэс, днепр (город), энергодар, европа