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На ЗАЭС отключили высоковольтную линию энергоснабжения - РИА Новости, 11.02.2025
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17:26 11.02.2025 (обновлено: 17:36 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/zaes-1998685510.html
На ЗАЭС отключили высоковольтную линию энергоснабжения
На ЗАЭС отключили высоковольтную линию энергоснабжения - РИА Новости, 11.02.2025
На ЗАЭС отключили высоковольтную линию энергоснабжения
Высоковольтная линия 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена на Запорожской АЭС, электроснабжение станции происходит по линии 750 кВ "Днепровская", сообщила... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:26:00+03:00
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запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Высоковольтная линия 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена на Запорожской АЭС, электроснабжение станции происходит по линии 750 кВ "Днепровская", сообщила пресс-служба станции."На Запорожской АЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская ". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", - говорится в Telegram-канале станции.Все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщили в пресс-службе.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250206/zaes-1997681926.html
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запорожская аэс, днепр (город), энергодар, европа
Запорожская АЭС, Днепр (город), Энергодар, Европа
На ЗАЭС отключили высоковольтную линию энергоснабжения

На ЗАЭС отключили высоковольтную линию энергоснабжения Ферросплавная-1

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Высоковольтная линия 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена на Запорожской АЭС, электроснабжение станции происходит по линии 750 кВ "Днепровская", сообщила пресс-служба станции.
"На Запорожской АЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская ". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", - говорится в Telegram-канале станции.
Все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщили в пресс-службе.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Запорожская АЭСДнепр (город)ЭнергодарЕвропа
 
 
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