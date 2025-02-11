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Женщина подала в суд на Канье Уэста за антисемитизм

Женщина подала в суд на Канье Уэста за антисемитизм - РИА Новости, 11.02.2025

Женщина подала в суд на Канье Уэста за антисемитизм

Женщина, которая якобы ранее работала в компании Yeezy, принадлежащей рэперу Канье Уэсту, подала на него в суд, обвинив в антисемитизме, сообщает портал TMZ со... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T22:26:00+03:00

2025-02-11T22:26:00+03:00

2025-02-11T22:26:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Женщина, которая якобы ранее работала в компании Yeezy, принадлежащей рэперу Канье Уэсту, подала на него в суд, обвинив в антисемитизме, сообщает портал TMZ со ссылкой на иск. "На Йе подает в суд еврейка, которая утверждает, что работала специалистом по маркетингу в Yeezy до того, как ее бесцеремонно уволили за то, что она осмелилась пожаловаться на его антисемитизм", - говорится в сообщении портала. Согласно иску, Уэст писал ей и другим сотрудникам-евреям сообщения, содержавшие нацистские лозунги и оскорбления, в том числе антисемитского характера. Как утверждает женщина, рэпер в переписке с ней признавался, что является нацистом. "Женщина заявила, что пожаловалась менеджеру на... поведение Йе и была оперативно уволена", - пишет TMZ. По словам истицы, рэпер однажды подначивал ее подать на него в суд. "Теперь она добивается от него возмещения ущерба", - отмечает портал. На прошлой неделе в аккаунте рэпера в соцсети X с различной периодичностью стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе в поддержку нацизма. При этом почти все они были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые содержали нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан. Позже страница Уэста была удалена из соцсети - перед этим рэпер заявил, что уходит из X, и поблагодарил ее владельца Илона Маска за возможность высказаться.

https://ria.ru/20250207/gitler-1998016713.html

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канье уэст, илон маск, в мире, сша