Рейтинг@Mail.ru
СМИ: премьер Японии ужесточил риторику о Курилах - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:22 11.02.2025 (обновлено: 05:14 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/yaponiya-1998523108.html
СМИ: премьер Японии ужесточил риторику о Курилах
СМИ: премьер Японии ужесточил риторику о Курилах - РИА Новости, 11.02.2025
СМИ: премьер Японии ужесточил риторику о Курилах
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба впервые за последние годы ужесточил риторику по проблеме Курильских остров, на это обратило внимание издание "Хоккайдо... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T04:22:00+03:00
2025-02-11T05:14:00+03:00
в мире
япония
токио
россия
сигэру исиба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983062676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83b2816624106285c4e82456a94eaed4.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба впервые за последние годы ужесточил риторику по проблеме Курильских остров, на это обратило внимание издание "Хоккайдо Симбун".Высказывания Исиба сделал в минувшую пятницу на "Всеяпонском съезде с требованием возврата северных территорий"."Япония будет твердо придерживаться политики по решению вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора", — сказал он.По данным издания, до Исибы последний раз такую формулировку японский премьер использовал в 2019 году.Накануне съезда генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио по-прежнему стремится к заключению мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения между странами.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.Советский Союз рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так не подписали. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Токио вступило в силу в 1972 году).Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД России 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
https://ria.ru/20250124/lavrov-1995367276.html
https://ria.ru/20250203/yaponiya-1996964587.html
https://ria.ru/20250117/ds-1994136674.html
https://ria.ru/20250103/oon-1992403150.html
япония
токио
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983062676_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_108b724bc5c6005c8596250eb532e8d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, токио, россия, сигэру исиба
В мире, Япония, Токио, Россия, Сигэру Исиба
СМИ: премьер Японии ужесточил риторику о Курилах

"ХС": премьер Японии Исиба ужесточил риторику о принадлежности Курил

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Сигэру Исиба
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба впервые за последние годы ужесточил риторику по проблеме Курильских остров, на это обратило внимание издание "Хоккайдо Симбун".
Высказывания Исиба сделал в минувшую пятницу на "Всеяпонском съезде с требованием возврата северных территорий".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Лавров прокомментировал возможность мирного договора с Японией
24 января, 16:58
«
"Япония будет твердо придерживаться политики по решению вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора", — сказал он.
По данным издания, до Исибы последний раз такую формулировку японский премьер использовал в 2019 году.
Накануне съезда генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио по-прежнему стремится к заключению мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения между странами.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба во время предвыборных дебатов глав политических партий - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Японский премьер извинился за слова чиновников о Курилах
3 февраля, 09:38
Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
"Другого выхода нет". В Японии пришли к неожиданному выводу о России
17 января, 10:13
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так не подписали. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Токио вступило в силу в 1972 году).
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД России 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Германия и Япония не смогут получить место в Совбезе ООН, заявил Небензя
3 января, 13:28
 
В миреЯпонияТокиоРоссияСигэру Исиба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала