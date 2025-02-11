https://ria.ru/20250211/yaponiya-1998523108.html

СМИ: премьер Японии ужесточил риторику о Курилах

СМИ: премьер Японии ужесточил риторику о Курилах - РИА Новости, 11.02.2025

СМИ: премьер Японии ужесточил риторику о Курилах

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба впервые за последние годы ужесточил риторику по проблеме Курильских остров, на это обратило внимание издание "Хоккайдо... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T04:22:00+03:00

2025-02-11T04:22:00+03:00

2025-02-11T05:14:00+03:00

в мире

япония

токио

россия

сигэру исиба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983062676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83b2816624106285c4e82456a94eaed4.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба впервые за последние годы ужесточил риторику по проблеме Курильских остров, на это обратило внимание издание "Хоккайдо Симбун".Высказывания Исиба сделал в минувшую пятницу на "Всеяпонском съезде с требованием возврата северных территорий"."Япония будет твердо придерживаться политики по решению вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора", — сказал он.По данным издания, до Исибы последний раз такую формулировку японский премьер использовал в 2019 году.Накануне съезда генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио по-прежнему стремится к заключению мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения между странами.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.Советский Союз рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так не подписали. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Токио вступило в силу в 1972 году).Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД России 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

https://ria.ru/20250124/lavrov-1995367276.html

https://ria.ru/20250203/yaponiya-1996964587.html

https://ria.ru/20250117/ds-1994136674.html

https://ria.ru/20250103/oon-1992403150.html

япония

токио

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, токио, россия, сигэру исиба