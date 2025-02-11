https://ria.ru/20250211/yandiev-1998557824.html
Осужденный по делу о теракте в Домодедово получил в СИЗО более 30 взысканий
Осужденный по делу о теракте в Домодедово получил в СИЗО более 30 взысканий - РИА Новости, 11.02.2025
Осужденный по делу о теракте в Домодедово получил в СИЗО более 30 взысканий
Осужденный по делу о теракте в московском аэропорту "Домодедово" в 2011 году Ислам Яндиев во время пребывания в СИЗО получил более 30 дисциплинарных взысканий... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:33:00+03:00
2025-02-11T10:33:00+03:00
2025-02-11T10:33:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Осужденный по делу о теракте в московском аэропорту "Домодедово" в 2011 году Ислам Яндиев во время пребывания в СИЗО получил более 30 дисциплинарных взысканий за нарушение порядка содержания, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Яндиев был приговорен к пожизненному сроку. По версии следствия, теракт был организован лидером преступной организации "Имарат Кавказ"* Доку Умаровым. В результате теракта погибли 37 и пострадали 172 человека. Яндиев подал в суд ряд исков, в том числе требуя отменить с него взыскание в виде выдворения в карцер на 10 суток в 2012 году. Как говорится в документах, за время нахождения в СИЗО "Лефортово" Яндиев получил более 20 дисциплинарных взысканий, после перевода в другое СИЗО – еще 11. Суд отказал Яндаеву по иску об отмене взыскания.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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происшествия, россия, доку умаров, лефортово
Происшествия, Россия, Доку Умаров, Лефортово
Осужденный по делу о теракте в Домодедово получил в СИЗО более 30 взысканий
Осужденный по делу о теракте в Домодедово Яндиев получил более 30 взысканий