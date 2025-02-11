Рейтинг@Mail.ru
Осужденный по делу о теракте в Домодедово получил в СИЗО более 30 взысканий - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/yandiev-1998557824.html
Осужденный по делу о теракте в Домодедово получил в СИЗО более 30 взысканий
Осужденный по делу о теракте в Домодедово получил в СИЗО более 30 взысканий - РИА Новости, 11.02.2025
Осужденный по делу о теракте в Домодедово получил в СИЗО более 30 взысканий
Осужденный по делу о теракте в московском аэропорту "Домодедово" в 2011 году Ислам Яндиев во время пребывания в СИЗО получил более 30 дисциплинарных взысканий... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:33:00+03:00
2025-02-11T10:33:00+03:00
происшествия
россия
доку умаров
лефортово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/40457/26/404572685_0:171:2948:1829_1920x0_80_0_0_2856906f8b9fadd04ae9a97a9e9648a9.jpg
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Осужденный по делу о теракте в московском аэропорту "Домодедово" в 2011 году Ислам Яндиев во время пребывания в СИЗО получил более 30 дисциплинарных взысканий за нарушение порядка содержания, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Яндиев был приговорен к пожизненному сроку. По версии следствия, теракт был организован лидером преступной организации "Имарат Кавказ"* Доку Умаровым. В результате теракта погибли 37 и пострадали 172 человека. Яндиев подал в суд ряд исков, в том числе требуя отменить с него взыскание в виде выдворения в карцер на 10 суток в 2012 году. Как говорится в документах, за время нахождения в СИЗО "Лефортово" Яндиев получил более 20 дисциплинарных взысканий, после перевода в другое СИЗО – еще 11. Суд отказал Яндаеву по иску об отмене взыскания.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20250208/solntse-1998107538.html
https://ria.ru/20210124/terakt-1594135963.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/40457/26/404572685_141:0:2806:1999_1920x0_80_0_0_fb1cc2fc663729bcaba5b38bf1d6528b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, доку умаров, лефортово
Происшествия, Россия, Доку Умаров, Лефортово
Осужденный по делу о теракте в Домодедово получил в СИЗО более 30 взысканий

Осужденный по делу о теракте в Домодедово Яндиев получил более 30 взысканий

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкИслам Яндиев
Ислам Яндиев - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Ислам Яндиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Осужденный по делу о теракте в московском аэропорту "Домодедово" в 2011 году Ислам Яндиев во время пребывания в СИЗО получил более 30 дисциплинарных взысканий за нарушение порядка содержания, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Яндиев был приговорен к пожизненному сроку. По версии следствия, теракт был организован лидером преступной организации "Имарат Кавказ"* Доку Умаровым. В результате теракта погибли 37 и пострадали 172 человека.
Рассмотрение дела о теракте в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Осужденный за теракт в "Домодедово" судился с ФСИН за отсутствие солнца
8 февраля, 07:46
Яндиев подал в суд ряд исков, в том числе требуя отменить с него взыскание в виде выдворения в карцер на 10 суток в 2012 году.
Как говорится в документах, за время нахождения в СИЗО "Лефортово" Яндиев получил более 20 дисциплинарных взысканий, после перевода в другое СИЗО – еще 11.
Суд отказал Яндаеву по иску об отмене взыскания.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Взрыв в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
Теракт в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года
24 января 2021, 01:04
 
ПроисшествияРоссияДоку УмаровЛефортово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала