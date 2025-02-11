https://ria.ru/20250211/yadro-1998686152.html

Ученые обнаружили способность внутреннего ядра Земли менять форму

Ученые обнаружили способность внутреннего ядра Земли менять форму - РИА Новости, 11.02.2025

Ученые обнаружили способность внутреннего ядра Земли менять форму

Ученые американских университетов Южной Калифорнии, Корнелла и Юты обнаружили способность внутреннего ядра Земли менять форму, говорится в исследовании,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:28:00+03:00

2025-02-11T17:28:00+03:00

2025-02-11T17:28:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ученые американских университетов Южной Калифорнии, Корнелла и Юты обнаружили способность внутреннего ядра Земли менять форму, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature. "Предполагается, что внутреннее ядро ​​меняет свою скорость вращения или форму в течение многих лет или десятилетий с момента открытия временной изменчивости сейсмических волн от повторяющихся землетрясений, которые проходили через внутреннее ядро", - следует из работы. Принявший участие в исследовании ученый Джон Вайдел в комментарии телеканалу CNN заявил, что предыдущие работы ученых по вращению ядра помогли им интерпретировать изменения высоты сейсмических волн, определив их как индикаторы изменений на поверхности внутреннего ядра. Исследователи сообщили, что, хотя в период с 2004 по 2008 год признаки деформации были обнаружены только в одном месте внутреннего ядра, а другие еще предстоит обнаружить, их может оказаться еще больше. При этом в исследовании использовались данные о землетрясениях в южной части Атлантического океана с 1991 по 2023 год. "Трудно понять, рассматриваем ли мы на аномальную или нормальную точку (Земли - ред.), но можно предположить, что некоторая деформация происходит довольно часто во многих местах", - заключил Вайдел. Внутреннее ядро - наиболее глубокая оболочка Земли, имеющая радиус около 1220 километра. Считается, что в основном оно состоит из сплавов железа и никеля и ряда легких элементов. Температура на границе внутреннего ядра составляет около 5400 градусов цельсия.

https://ria.ru/20240807/klimat-1964553415.html

https://ria.ru/20241121/nauka-1984836489.html

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космос - риа наука, земля, юта, атлантический океан, наука