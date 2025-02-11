Рейтинг@Mail.ru
Ученые обнаружили способность внутреннего ядра Земли менять форму - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:28 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/yadro-1998686152.html
Ученые обнаружили способность внутреннего ядра Земли менять форму
Ученые обнаружили способность внутреннего ядра Земли менять форму - РИА Новости, 11.02.2025
Ученые обнаружили способность внутреннего ядра Земли менять форму
Ученые американских университетов Южной Калифорнии, Корнелла и Юты обнаружили способность внутреннего ядра Земли менять форму, говорится в исследовании,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:28:00+03:00
2025-02-11T17:28:00+03:00
наука
космос - риа наука
земля
юта
атлантический океан
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573530198_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_30ef77aff4a9d3b5a24e4462ec8a1930.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ученые американских университетов Южной Калифорнии, Корнелла и Юты обнаружили способность внутреннего ядра Земли менять форму, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature. "Предполагается, что внутреннее ядро ​​меняет свою скорость вращения или форму в течение многих лет или десятилетий с момента открытия временной изменчивости сейсмических волн от повторяющихся землетрясений, которые проходили через внутреннее ядро", - следует из работы. Принявший участие в исследовании ученый Джон Вайдел в комментарии телеканалу CNN заявил, что предыдущие работы ученых по вращению ядра помогли им интерпретировать изменения высоты сейсмических волн, определив их как индикаторы изменений на поверхности внутреннего ядра. Исследователи сообщили, что, хотя в период с 2004 по 2008 год признаки деформации были обнаружены только в одном месте внутреннего ядра, а другие еще предстоит обнаружить, их может оказаться еще больше. При этом в исследовании использовались данные о землетрясениях в южной части Атлантического океана с 1991 по 2023 год. "Трудно понять, рассматриваем ли мы на аномальную или нормальную точку (Земли - ред.), но можно предположить, что некоторая деформация происходит довольно часто во многих местах", - заключил Вайдел. Внутреннее ядро - наиболее глубокая оболочка Земли, имеющая радиус около 1220 километра. Считается, что в основном оно состоит из сплавов железа и никеля и ряда легких элементов. Температура на границе внутреннего ядра составляет около 5400 градусов цельсия.
https://ria.ru/20240807/klimat-1964553415.html
https://ria.ru/20241121/nauka-1984836489.html
земля
юта
атлантический океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573530198_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_0fc43b12966038e5662f2e796b95e91b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, юта, атлантический океан, наука
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Юта, Атлантический океан, Наука
Ученые обнаружили способность внутреннего ядра Земли менять форму

Nature: ученые обнаружили способность внутреннего ядра Земли менять форму

© Depositphotos.com / Shad.offЯдро Земли
Ядро Земли - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Depositphotos.com / Shad.off
Ядро Земли. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ученые американских университетов Южной Калифорнии, Корнелла и Юты обнаружили способность внутреннего ядра Земли менять форму, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.
"Предполагается, что внутреннее ядро ​​меняет свою скорость вращения или форму в течение многих лет или десятилетий с момента открытия временной изменчивости сейсмических волн от повторяющихся землетрясений, которые проходили через внутреннее ядро", - следует из работы.
Айсберги у побережья Антарктиды - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
"Переломный момент". Ученые испугались критических изменений на Земле
7 августа 2024, 07:29
Принявший участие в исследовании ученый Джон Вайдел в комментарии телеканалу CNN заявил, что предыдущие работы ученых по вращению ядра помогли им интерпретировать изменения высоты сейсмических волн, определив их как индикаторы изменений на поверхности внутреннего ядра.
Исследователи сообщили, что, хотя в период с 2004 по 2008 год признаки деформации были обнаружены только в одном месте внутреннего ядра, а другие еще предстоит обнаружить, их может оказаться еще больше. При этом в исследовании использовались данные о землетрясениях в южной части Атлантического океана с 1991 по 2023 год.
"Трудно понять, рассматриваем ли мы на аномальную или нормальную точку (Земли - ред.), но можно предположить, что некоторая деформация происходит довольно часто во многих местах", - заключил Вайдел.
Внутреннее ядро - наиболее глубокая оболочка Земли, имеющая радиус около 1220 километра. Считается, что в основном оно состоит из сплавов железа и никеля и ряда легких элементов. Температура на границе внутреннего ядра составляет около 5400 градусов цельсия.
Песочные часы - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Ученые предложили новый способ измерения времени
21 ноября 2024, 09:00
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляЮтаАтлантический океанНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала