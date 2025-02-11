https://ria.ru/20250211/wi-fi-1998515747.html

Россиянам назвали способ обезопасить подключение к общественному Wi-Fi

Россиянам назвали способ обезопасить подключение к общественному Wi-Fi - РИА Новости, 11.02.2025

Россиянам назвали способ обезопасить подключение к общественному Wi-Fi

Правильное подключение к общественным сетям Wi-Fi должно минимизировать риски подхватить вирус или потерять личную информацию, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T02:17:00+03:00

2025-02-11T02:17:00+03:00

2025-02-11T02:17:00+03:00

технологии

василий шутов

wi-fi

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Правильное подключение к общественным сетям Wi-Fi должно минимизировать риски подхватить вирус или потерять личную информацию, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.По его мнению, использование таких сетей должно стать крайней мерой. "Общественные точки доступа зачастую плохо защищены или вообще не имеют защиты, что делает их легкой мишенью для злоумышленников. Через общие сети могут распространяться вирусы, трояны и прочие вредоносные программы, способные повредить ваше устройство или похитить личные данные", — пояснил специалист.Если подключения все же не избежать, важно проверить подлинность сети и избегать введения паролей, банковских реквизитов и прочей важной информации. Лучше отключить на своем устройстве возможность автоподключения к Wi-Fi. Сайты, которые вы посещаете, должны использовать HTTPS-протокол, это повысит безопасность.И, наконец, при любой подозрительной активности следует отключиться от сети и проверить устройство на вирусы и шпионское ПО, советует Шутов.

https://ria.ru/20250128/aferisty-1995807052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, василий шутов, wi-fi