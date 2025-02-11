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Россиянам назвали способ обезопасить подключение к общественному Wi-Fi - РИА Новости, 11.02.2025
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02:17 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/wi-fi-1998515747.html
Россиянам назвали способ обезопасить подключение к общественному Wi-Fi
Россиянам назвали способ обезопасить подключение к общественному Wi-Fi - РИА Новости, 11.02.2025
Россиянам назвали способ обезопасить подключение к общественному Wi-Fi
Правильное подключение к общественным сетям Wi-Fi должно минимизировать риски подхватить вирус или потерять личную информацию, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T02:17:00+03:00
2025-02-11T02:17:00+03:00
технологии
василий шутов
wi-fi
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Правильное подключение к общественным сетям Wi-Fi должно минимизировать риски подхватить вирус или потерять личную информацию, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.По его мнению, использование таких сетей должно стать крайней мерой. "Общественные точки доступа зачастую плохо защищены или вообще не имеют защиты, что делает их легкой мишенью для злоумышленников. Через общие сети могут распространяться вирусы, трояны и прочие вредоносные программы, способные повредить ваше устройство или похитить личные данные", — пояснил специалист.Если подключения все же не избежать, важно проверить подлинность сети и избегать введения паролей, банковских реквизитов и прочей важной информации. Лучше отключить на своем устройстве возможность автоподключения к Wi-Fi. Сайты, которые вы посещаете, должны использовать HTTPS-протокол, это повысит безопасность.И, наконец, при любой подозрительной активности следует отключиться от сети и проверить устройство на вирусы и шпионское ПО, советует Шутов.
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технологии, василий шутов, wi-fi
Технологии, Василий Шутов, Wi-Fi
Россиянам назвали способ обезопасить подключение к общественному Wi-Fi

Преподаватель Шутов: подключаясь к общественному Wi-Fi, не надо вводить пароли

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗначок WI-FI
Значок WI-FI - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Правильное подключение к общественным сетям Wi-Fi должно минимизировать риски подхватить вирус или потерять личную информацию, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
По его мнению, использование таких сетей должно стать крайней мерой.
«
"Общественные точки доступа зачастую плохо защищены или вообще не имеют защиты, что делает их легкой мишенью для злоумышленников. Через общие сети могут распространяться вирусы, трояны и прочие вредоносные программы, способные повредить ваше устройство или похитить личные данные", — пояснил специалист.
Если подключения все же не избежать, важно проверить подлинность сети и избегать введения паролей, банковских реквизитов и прочей важной информации. Лучше отключить на своем устройстве возможность автоподключения к Wi-Fi. Сайты, которые вы посещаете, должны использовать HTTPS-протокол, это повысит безопасность.
И, наконец, при любой подозрительной активности следует отключиться от сети и проверить устройство на вирусы и шпионское ПО, советует Шутов.
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ТехнологииВасилий ШутовWi-Fi
 
 
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