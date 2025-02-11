Рейтинг@Mail.ru
Трамп поздравил Вучича с Днем государственности Сербии - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 11.02.2025 (обновлено: 15:42 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/vuchich-1998651492.html
Трамп поздравил Вучича с Днем государственности Сербии
Трамп поздравил Вучича с Днем государственности Сербии - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп поздравил Вучича с Днем государственности Сербии
Администрация сербского президента Александра Вучича сообщила о том, что президент США Дональд Трамп поздравил сербского лидера с предстоящим Днем... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:39:00+03:00
2025-02-11T15:42:00+03:00
в мире
сербия
украина
сша
александр вучич
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
БЕЛГРАД, 11 фев - РИА Новости. Администрация сербского президента Александра Вучича сообщила о том, что президент США Дональд Трамп поздравил сербского лидера с предстоящим Днем государственности Сербии, поблагодарил за поддержку Украины и высказал надежду на развитие сотрудничества в энергетике и технологиях, а также в евроатлантической интеграции. День государственности Сербии отмечается 15 февраля на православный праздник Сретение Господне. "Радуюсь дальнейшему укреплению нашего партнерства, опираясь на крепкие связи между нашими странами, чтобы мы вместе способствовали большей безопасности и развитию для граждан Сербии и США. Я удовлетворен нашим все более интенсивным сотрудничеством и новыми возможностями для двусторонних вложений в такие важные секторы как технологии и энергетика. Исключительно ценю значительный вклад Сербии в международную безопасность, идет ли речь о поддержке народа Украины... о вкладе Сербии в многочисленные миротворческие миссии по всему миру", - цитирует администрация Вучича поздравление Трампа. Президент США отметил, что радуется совместным с официальным Белградом усилиям по укреплению стабильности и экономического сотрудничества в странах Западных Балкан. "США полностью поддерживают продолжение интеграции Сербии в евроатлантическое пространство, как и ее усилия с целью продвижения мирных и перспективных отношений с соседями и партнерами в регионе", - указал американский президент. Вучич в октябре 2024 года заявил, что внес поправки в декларацию в поддержку Украины на саммите стран Юго-Восточной Европы и Украины с участием Владимира Зеленского в городе Дубровник в Хорватии, смягчив формулировки по санкциям против РФ, военной помощи Киеву, исключив термин "деоккупации" Крыма.
https://ria.ru/20241105/predlozhenie-1981855297.html
https://ria.ru/20241228/vuchich_zelenskiy-1991779886.html
сербия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, украина, сша, александр вучич, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Сербия, Украина, США, Александр Вучич, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп поздравил Вучича с Днем государственности Сербии

Трамп поздравил Вучича с госпраздником и поблагодарил за поддержку Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 11 фев - РИА Новости. Администрация сербского президента Александра Вучича сообщила о том, что президент США Дональд Трамп поздравил сербского лидера с предстоящим Днем государственности Сербии, поблагодарил за поддержку Украины и высказал надежду на развитие сотрудничества в энергетике и технологиях, а также в евроатлантической интеграции.
День государственности Сербии отмечается 15 февраля на православный праздник Сретение Господне.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Вучич рассказал, какое предложение Трамп может сделать России и Украине
5 ноября 2024, 01:06
"Радуюсь дальнейшему укреплению нашего партнерства, опираясь на крепкие связи между нашими странами, чтобы мы вместе способствовали большей безопасности и развитию для граждан Сербии и США. Я удовлетворен нашим все более интенсивным сотрудничеством и новыми возможностями для двусторонних вложений в такие важные секторы как технологии и энергетика. Исключительно ценю значительный вклад Сербии в международную безопасность, идет ли речь о поддержке народа Украины... о вкладе Сербии в многочисленные миротворческие миссии по всему миру", - цитирует администрация Вучича поздравление Трампа.
Президент США отметил, что радуется совместным с официальным Белградом усилиям по укреплению стабильности и экономического сотрудничества в странах Западных Балкан.
"США полностью поддерживают продолжение интеграции Сербии в евроатлантическое пространство, как и ее усилия с целью продвижения мирных и перспективных отношений с соседями и партнерами в регионе", - указал американский президент.
Вучич в октябре 2024 года заявил, что внес поправки в декларацию в поддержку Украины на саммите стран Юго-Восточной Европы и Украины с участием Владимира Зеленского в городе Дубровник в Хорватии, смягчив формулировки по санкциям против РФ, военной помощи Киеву, исключив термин "деоккупации" Крыма.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
"Дам 500 миллионов". На Украине рассказали, зачем Зеленский звонил Вучичу
28 декабря 2024, 02:00
 
В миреСербияУкраинаСШААлександр ВучичДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала