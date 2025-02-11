https://ria.ru/20250211/vuchich-1998651492.html

Трамп поздравил Вучича с Днем государственности Сербии

Трамп поздравил Вучича с Днем государственности Сербии - РИА Новости, 11.02.2025

Трамп поздравил Вучича с Днем государственности Сербии

Администрация сербского президента Александра Вучича сообщила о том, что президент США Дональд Трамп поздравил сербского лидера с предстоящим Днем... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:39:00+03:00

2025-02-11T15:39:00+03:00

2025-02-11T15:42:00+03:00

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БЕЛГРАД, 11 фев - РИА Новости. Администрация сербского президента Александра Вучича сообщила о том, что президент США Дональд Трамп поздравил сербского лидера с предстоящим Днем государственности Сербии, поблагодарил за поддержку Украины и высказал надежду на развитие сотрудничества в энергетике и технологиях, а также в евроатлантической интеграции. День государственности Сербии отмечается 15 февраля на православный праздник Сретение Господне. "Радуюсь дальнейшему укреплению нашего партнерства, опираясь на крепкие связи между нашими странами, чтобы мы вместе способствовали большей безопасности и развитию для граждан Сербии и США. Я удовлетворен нашим все более интенсивным сотрудничеством и новыми возможностями для двусторонних вложений в такие важные секторы как технологии и энергетика. Исключительно ценю значительный вклад Сербии в международную безопасность, идет ли речь о поддержке народа Украины... о вкладе Сербии в многочисленные миротворческие миссии по всему миру", - цитирует администрация Вучича поздравление Трампа. Президент США отметил, что радуется совместным с официальным Белградом усилиям по укреплению стабильности и экономического сотрудничества в странах Западных Балкан. "США полностью поддерживают продолжение интеграции Сербии в евроатлантическое пространство, как и ее усилия с целью продвижения мирных и перспективных отношений с соседями и партнерами в регионе", - указал американский президент. Вучич в октябре 2024 года заявил, что внес поправки в декларацию в поддержку Украины на саммите стран Юго-Восточной Европы и Украины с участием Владимира Зеленского в городе Дубровник в Хорватии, смягчив формулировки по санкциям против РФ, военной помощи Киеву, исключив термин "деоккупации" Крыма.

https://ria.ru/20241105/predlozhenie-1981855297.html

https://ria.ru/20241228/vuchich_zelenskiy-1991779886.html

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в мире, сербия, украина, сша, александр вучич, дональд трамп, владимир зеленский