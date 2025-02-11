Трамп поздравил Вучича с Днем государственности Сербии
Трамп поздравил Вучича с госпраздником и поблагодарил за поддержку Украины
Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 11 фев - РИА Новости. Администрация сербского президента Александра Вучича сообщила о том, что президент США Дональд Трамп поздравил сербского лидера с предстоящим Днем государственности Сербии, поблагодарил за поддержку Украины и высказал надежду на развитие сотрудничества в энергетике и технологиях, а также в евроатлантической интеграции.
День государственности Сербии отмечается 15 февраля на православный праздник Сретение Господне.
Вучич рассказал, какое предложение Трамп может сделать России и Украине
5 ноября 2024, 01:06
"Радуюсь дальнейшему укреплению нашего партнерства, опираясь на крепкие связи между нашими странами, чтобы мы вместе способствовали большей безопасности и развитию для граждан Сербии и США. Я удовлетворен нашим все более интенсивным сотрудничеством и новыми возможностями для двусторонних вложений в такие важные секторы как технологии и энергетика. Исключительно ценю значительный вклад Сербии в международную безопасность, идет ли речь о поддержке народа Украины... о вкладе Сербии в многочисленные миротворческие миссии по всему миру", - цитирует администрация Вучича поздравление Трампа.
Президент США отметил, что радуется совместным с официальным Белградом усилиям по укреплению стабильности и экономического сотрудничества в странах Западных Балкан.
"США полностью поддерживают продолжение интеграции Сербии в евроатлантическое пространство, как и ее усилия с целью продвижения мирных и перспективных отношений с соседями и партнерами в регионе", - указал американский президент.
Вучич в октябре 2024 года заявил, что внес поправки в декларацию в поддержку Украины на саммите стран Юго-Восточной Европы и Украины с участием Владимира Зеленского в городе Дубровник в Хорватии, смягчив формулировки по санкциям против РФ, военной помощи Киеву, исключив термин "деоккупации" Крыма.
"Дам 500 миллионов". На Украине рассказали, зачем Зеленский звонил Вучичу
28 декабря 2024, 02:00