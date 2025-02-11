https://ria.ru/20250211/vsu-1998735536.html

Житель Запорожья рассказал, как мобилизованные украинцы сдаются в плен

Житель Запорожья рассказал, как мобилизованные украинцы сдаются в плен - РИА Новости, 11.02.2025

Житель Запорожья рассказал, как мобилизованные украинцы сдаются в плен

Насильно мобилизованные в ВСУ заранее придумывают варианты сдачи в плен российским военным, рассказал РИА Новости житель подконтрольного Киеву Запорожья... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T23:06:00+03:00

2025-02-11T23:06:00+03:00

2025-02-11T23:06:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Насильно мобилизованные в ВСУ заранее придумывают варианты сдачи в плен российским военным, рассказал РИА Новости житель подконтрольного Киеву Запорожья Константин, ссылаясь на своих знакомых. Ранее попавшие в плен солдаты ВСУ рассказали РИА Новости о принудительной мобилизации. Сотрудники военкоматов устраивают облавы в украинских городах и насильно забирают людей в территориальные центры комплектования. После прохождения формального медосмотра новобранец может без всякой подготовки оказаться на передовых позициях или в штурмовых подразделениях ВСУ. "Тех, которых сейчас гребут и забирают, те люди думают, как побыстрее бы сдаться в плен. Ярых (националистов — ред.) всё меньше и меньше. Те, кто пришли в ВСУ год назад — те, конечно, ещё да, и те, которые остались с 2022 года, тоже да. А есть такие, которые попадают в армию и побыстрее в плен", - рассказал Константин. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250210/plennyj-1998339162.html

https://ria.ru/20250207/plennyy-1997890159.html

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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины, запорожье