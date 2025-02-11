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Иностранцы, желающие служить в ВСУ, будут проходить проверку на полиграфе - РИА Новости, 11.02.2025
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14:31 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/vsu-1998630409.html
Иностранцы, желающие служить в ВСУ, будут проходить проверку на полиграфе
Иностранцы, желающие служить в ВСУ, будут проходить проверку на полиграфе - РИА Новости, 11.02.2025
Иностранцы, желающие служить в ВСУ, будут проходить проверку на полиграфе
Иностранцы, желающие служить по контракту в ВСУ и нацгвардии Украины, будут проходить проверку на полиграфе, сообщил во вторник депутат Верховной рады Украины... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:31:00+03:00
2025-02-11T14:31:00+03:00
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верховная рада украины
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Иностранцы, желающие служить по контракту в ВСУ и нацгвардии Украины, будут проходить проверку на полиграфе, сообщил во вторник депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Полиграф для иностранцев в ВСУ – кабмин утвердил новые правила. Теперь иностранцы и лица без гражданства, которые хотят служить по контракту в ВСУ, нацгвардии или госспецслужбы транспорта, будут проходить проверку на полиграфе", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Он добавил, что центры рекрутинга получат соответствующие полномочия на такие проверки, а полиграф станет частью специальной проверки перед принятием на службу. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в октябре прошлого года сообщал, что на Украине позволят иностранцам и людям без гражданства занимать высшие военные должности ВСУ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что закон на Украине, позволяющий нанимать иностранцев на офицерские должности в ВСУ, нужен для того, чтобы они активнее добивали украинцев.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, мария захарова, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Иностранцы, желающие служить в ВСУ, будут проходить проверку на полиграфе

Гончаренко: иностранные наемники будут проходить проверку на полиграфе

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Иностранцы, желающие служить по контракту в ВСУ и нацгвардии Украины, будут проходить проверку на полиграфе, сообщил во вторник депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"Полиграф для иностранцев в ВСУ – кабмин утвердил новые правила. Теперь иностранцы и лица без гражданства, которые хотят служить по контракту в ВСУ, нацгвардии или госспецслужбы транспорта, будут проходить проверку на полиграфе", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он добавил, что центры рекрутинга получат соответствующие полномочия на такие проверки, а полиграф станет частью специальной проверки перед принятием на службу.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в октябре прошлого года сообщал, что на Украине позволят иностранцам и людям без гражданства занимать высшие военные должности ВСУ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что закон на Украине, позволяющий нанимать иностранцев на офицерские должности в ВСУ, нужен для того, чтобы они активнее добивали украинцев.
*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов
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В миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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