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Иностранцы, желающие служить в ВСУ, будут проходить проверку на полиграфе
Иностранцы, желающие служить в ВСУ, будут проходить проверку на полиграфе - РИА Новости, 11.02.2025
Иностранцы, желающие служить в ВСУ, будут проходить проверку на полиграфе
Иностранцы, желающие служить по контракту в ВСУ и нацгвардии Украины, будут проходить проверку на полиграфе, сообщил во вторник депутат Верховной рады Украины... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:31:00+03:00
2025-02-11T14:31:00+03:00
2025-02-11T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Иностранцы, желающие служить по контракту в ВСУ и нацгвардии Украины, будут проходить проверку на полиграфе, сообщил во вторник депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Полиграф для иностранцев в ВСУ – кабмин утвердил новые правила. Теперь иностранцы и лица без гражданства, которые хотят служить по контракту в ВСУ, нацгвардии или госспецслужбы транспорта, будут проходить проверку на полиграфе", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Он добавил, что центры рекрутинга получат соответствующие полномочия на такие проверки, а полиграф станет частью специальной проверки перед принятием на службу. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в октябре прошлого года сообщал, что на Украине позволят иностранцам и людям без гражданства занимать высшие военные должности ВСУ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что закон на Украине, позволяющий нанимать иностранцев на офицерские должности в ВСУ, нужен для того, чтобы они активнее добивали украинцев.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, мария захарова, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Иностранцы, желающие служить в ВСУ, будут проходить проверку на полиграфе
Гончаренко: иностранные наемники будут проходить проверку на полиграфе