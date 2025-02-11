https://ria.ru/20250211/vsu-1998540414.html

Жителя Благовещенска осудили за финансирование ВСУ

Жителя Благовещенска осудили за финансирование ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025

Жителя Благовещенска осудили за финансирование ВСУ

Житель Благовещенска приговорен к 12 годам колонии за финансирование ВСУ, сообщает УФСБ по Амурской области. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:13:00+03:00

2025-02-11T09:13:00+03:00

2025-02-11T09:13:00+03:00

происшествия

россия

амурская область

благовещенск

вооруженные силы украины

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 фев – РИА Новости. Житель Благовещенска приговорен к 12 годам колонии за финансирование ВСУ, сообщает УФСБ по Амурской области. Судом установлено, что 22-летний благовещенец перечислял деньги для приобретения ВСУ оружия, амуниции и военной техники для их использования против ВС РФ. В 2024 году следственным отделом УФСБ России по Амурской области было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 УК РФ – "совершение государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации". "Приговором Амурского областного суда амурчанин признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250124/gosizmena-1995260023.html

россия

амурская область

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происшествия, россия, амурская область, благовещенск, вооруженные силы украины