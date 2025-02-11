https://ria.ru/20250211/vsu-1998532894.html

Рогов: ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.02.2025

Рогов: ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской области

Российские войска уничтожили в селе Таврическом Запорожской области крупный пункт временной дислокации боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:08:00+03:00

2025-02-11T08:08:00+03:00

2025-02-11T08:08:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Российские войска уничтожили в селе Таврическом Запорожской области крупный пункт временной дислокации боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В селе Таврическое на ореховском направлении запорожской линии фронта нанесен удар по крупному пункту временной дислокации боевиков ВСУ. Все находившиеся там боевики и их машины уничтожены", - сказал Рогов. По его словам, удар был нанесен фронтовой авиацией с применением десяти авиабомб. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250211/front-1998005204.html

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запорожская область

днепр (город)

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