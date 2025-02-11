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В Курской области боевики ВСУ убили сослуживца, привязав его к дереву - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:41 11.02.2025 (обновлено: 12:36 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/vsu-1998528923.html
В Курской области боевики ВСУ убили сослуживца, привязав его к дереву
В Курской области боевики ВСУ убили сослуживца, привязав его к дереву - РИА Новости, 11.02.2025
В Курской области боевики ВСУ убили сослуживца, привязав его к дереву
Украинские военнослужащие в Курской области убили сослуживца, привязав его к дереву непосредственно над окопами на передовой, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T06:41:00+03:00
2025-02-11T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские военнослужащие в Курской области убили сослуживца, привязав его к дереву непосредственно над окопами на передовой, рассказал РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Военнослужащие группировки "Север" на отбитых у ВСУ позициях, расположенных в районе населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области, обнаружили тело мертвого, привязанного своими сослуживцами к дереву бойца ВСУ", — сказал он. По словам собеседника агентства, погибший служил в 21-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.При штурме российские бойцы ликвидировали как минимум троих военнослужащих из этой бригады, добавил представитель ведомства.В распоряжение РИА Новости передали видео, снятое военными из группировки "Север" на отбитых у противника позициях. На кадрах запечатлен привязанный к дереву мертвый солдат и трое погибших его сослуживцев.
https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524748.html
https://ria.ru/20250211/posobiya-1998527273.html
курская область
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РИА Новости
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Кадры с военным ВСУ, которого убили сослуживцы в Курской области
Боевики ВСУ в Курской области убили сослуживца, привязав его к дереву, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области боевики ВСУ убили сослуживца, привязав его к дереву

Боевики ВСУ в Курской области убили сослуживца, привязав к дереву над окопами

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские военнослужащие в Курской области убили сослуживца, привязав его к дереву непосредственно над окопами на передовой, рассказал РИА Новости представитель российского силового ведомства.
"Военнослужащие группировки "Север" на отбитых у ВСУ позициях, расположенных в районе населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области, обнаружили тело мертвого, привязанного своими сослуживцами к дереву бойца ВСУ", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, погибший служил в 21-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
При штурме российские бойцы ликвидировали как минимум троих военнослужащих из этой бригады, добавил представитель ведомства.
В распоряжение РИА Новости передали видео, снятое военными из группировки "Север" на отбитых у противника позициях. На кадрах запечатлен привязанный к дереву мертвый солдат и трое погибших его сослуживцев.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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