https://ria.ru/20250211/vsu-1998528923.html

В Курской области боевики ВСУ убили сослуживца, привязав его к дереву

В Курской области боевики ВСУ убили сослуживца, привязав его к дереву - РИА Новости, 11.02.2025

В Курской области боевики ВСУ убили сослуживца, привязав его к дереву

Украинские военнослужащие в Курской области убили сослуживца, привязав его к дереву непосредственно над окопами на передовой, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T06:41:00+03:00

2025-02-11T06:41:00+03:00

2025-02-11T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинские военнослужащие в Курской области убили сослуживца, привязав его к дереву непосредственно над окопами на передовой, рассказал РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Военнослужащие группировки "Север" на отбитых у ВСУ позициях, расположенных в районе населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области, обнаружили тело мертвого, привязанного своими сослуживцами к дереву бойца ВСУ", — сказал он. По словам собеседника агентства, погибший служил в 21-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.При штурме российские бойцы ликвидировали как минимум троих военнослужащих из этой бригады, добавил представитель ведомства.В распоряжение РИА Новости передали видео, снятое военными из группировки "Север" на отбитых у противника позициях. На кадрах запечатлен привязанный к дереву мертвый солдат и трое погибших его сослуживцев.

https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524748.html

https://ria.ru/20250211/posobiya-1998527273.html

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Кадры с военным ВСУ, которого убили сослуживцы в Курской области Боевики ВСУ в Курской области убили сослуживца, привязав его к дереву, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. 2025-02-11T06:41 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины