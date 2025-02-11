https://ria.ru/20250211/vselennaya-1998531192.html

Квантовый компьютер смоделировал страшный конец света

Квантовый компьютер смоделировал страшный конец света - РИА Новости, 11.02.2025

Квантовый компьютер смоделировал страшный конец света

Квантовый компьютер был впервые использован для моделирования процесса катастрофического распада Вселенной, также известной как ложный вакуумный распад, пишет... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T07:24:00+03:00

2025-02-11T07:24:00+03:00

2025-02-11T07:24:00+03:00

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космос - риа наука

физика

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Квантовый компьютер был впервые использован для моделирования процесса катастрофического распада Вселенной, также известной как ложный вакуумный распад, пишет Nature Physics.Согласно научной статье, опубликованной в журнале, для исследования процесса, который угрожает всей Вселенной, применялась 5,564-кубитная квантовая система.С помощью квантового компьютера D-Wave исследователи построили упрощенную модель Вселенной и закодировали ее.В соответствии с одной из гипотез, космический вакуум может находиться в нестабильном состоянии и, распавшись, образовать пузырь истинного "вакуума", который будет расщепляться со скоростью света, уничтожая все на своем пути.Согласно результатам исследования, ученые получили возможность наблюдать за формированием и поведением пузырей "истинного" вакуума, а практические показатели совпали с теоретическими расчетами.Как сообщается, подобное исследование открывает перед учеными новые возможности в области изучения космологии и квантовых вычислений.

https://ria.ru/20240726/glava-1962166521.html

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космос - риа наука, физика